Φον ντερ Λάιεν: Με θάρρος και αλληλεγγύη, η Ευρώπη θα επικρατήσει και ο Πούτιν θα αποτύχει

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 11:40

Την αταλάντευτη υποστήριξή της Ευρώπης προς την Ουκρανία εξέφρασε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στην ομιλία της σήμερα για την "Κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης" στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ενώ προειδοποίησε για δύσκολους καιρούς που έχει μπροστά της η Ευρώπη.

"Ποτέ δεν είχε γίνει συζήτηση για την κατάσταση της Ε.Ε. την στιγμή που ένας πόλεμος μαίνεται στην ευρωπαϊκή ήπειρο. Μια ολόκληρη ήπειρος ξεσηκώθηκε όμως επιδεικνύοντας αλληλεγγύη... οι Ευρωπαίοι ούτε κρύφτηκαν, ούτε δίστασαν, βρήκαν το θάρρος να κάνουν το σωστό... μόλις τα ρωσικά στρατεύματα πέρασαν τα σύνορα της Ουκρανίας, η αντίδρασή μας ήταν ενωμένη, αποφασιστική και άμεση. Και θα πρέπει να είμαστε περήφανοι γι' αυτό"

Προειδοποίησε ότι "οι μήνες που έρχονται δεν θα είναι εύκολοι. Ας είμαστε απολύτως ξεκάθαροι: διακυβεύονται πολλά. Όχι μόνο για την Ουκρανία — αλλά για όλη την Ευρώπη και τον κόσμο γενικότερα. Και θα δοκιμαστούμε. Θα δοκιμαστούμε από εκείνους που θέλουν να εκμεταλλευτούν κάθε είδους διχασμό μεταξύ μας.

Αυτός δεν είναι απλώς ένας πόλεμος που εξαπέλυσε η Ρωσία κατά της Ουκρανίας. Είναι πόλεμος κατά της ενέργειάς μας, πόλεμος κατά της οικονομίας μας, πόλεμος κατά των αξιών μας και πόλεμος κατά του μέλλοντός μας. Πρόκειται για την απολυταρχία ενάντια στη δημοκρατία.

Και βρίσκομαι εδώ με την πεποίθηση ότι, με θάρρος και αλληλεγγύη, η Ευρώπη θα επικρατήσει και ο Πούτιν θα αποτύχει", υπογράμμισε.

"Η αλληλεγγύη της Ευρώπης προς την Ουκρανία θα παραμείνει ακλόνητη", πρόσθεσε η πρόεδρος της Κομισιόν.

"Η αλληλεγγύη θα συνεχιστεί, με όπλα, με κεφάλαια και με κυρώσεις, τις πιο σκληρές κυρώσεις που έχει δει ποτέ ο κόσμος", τόνισε.

Όπως ανέφερε, "ο χρηματοοικονομικός τομέας της Ρωσίας επιβιώνει μετά δυσκολίας. Έχουμε αποκλείσει τα τρία τέταρτα του ρωσικού τραπεζικού τομέα από τις διεθνείς αγορές. Σχεδόν χίλιες διεθνείς εταιρείες έχουν εγκαταλείψει τη χώρα.

Η παραγωγή αυτοκινήτων μειώθηκε κατά τρία τέταρτα σε σύγκριση με πέρυασι. Τα αεροσκάφη της Aeroflot καθηλώνονται στο έδαφος διότι δεν υπάρχουν πλέον ανταλλακτικά. Ο ρωσικός στρατός παίρνει μικροτσίπ από πλυντήρια πιάτων και ψυγεία για να επιδιορθώσει το στρατιωτικό υλικό του, επειδή έχει εξαντλήσει τα αποθέματά του σε ημιαγωγούς. Η ρωσική βιομηχανία βρίσκεται υπό διάλυση".

Τόνισε παράλληλα ότι οι "οι κυρώσεις δεν θα φύγουν, δεν πρόκειται να υποχωρήσουμε, ενώ το ίδιο ισχύει και για την οικονομική στήριξη που δίνουμε στην Ουκρανία. Θα συνεχίσουμε να παρέχουμε κονδύλια για την ανοικοδόμηση της χώρας".

Στρέφοντας την προσοχή της στην ενεργειακή κρίση, η πρόεδρος της Κομισιόν σημείωσε ότι έχει ξεκινήσει η συζήτηση για ένα πλαίσιο έκτακτων μέτρων που θα περιλαμβάνει:

-όριο στα έσοδα των εταιριών που παράγουν ηλεκτρισμό με χαμηλό κόστος και έκτακτη εισφορά σε βιομηχανίες που καταγράφουν υψηλά περιθώρια κέρδους. Αυτό αναμένεται να αποφέρει έσοδα άνω των 140 δισ. ευρώ στην Ε.Ε. ανέφερε

-χαμηλότερες τιμές στο φυσικό αέριο: Μελετάμε πώς μπορούμε να μειώσουμε τις τιμές με λογικό τρόπο. Θα επεξεργαστούμε δέσμη μέτρων που θα λαμβάνουν υπόψη την ειδική φύση της σχέσης μας με τους προμηθευτές, είτε πρόκειται για αναξιόπιστους προμηθευτές όπως η Ρωσία, είτε για αξιόπιστους φίλους όπως η Νορβηγία, είπε η πρόεδρος της Κομισιόν

-Έχει ξεκινήσει η εργασία στην Επιτροπή για ένα πιο αντιπροσωπευτικό δείκτη στην αγορά, καθώς ο υφιστάμενος δείκτης αναφοράς που χρησιμοποιείται στην αγορά του φυσικού αερίου, το ολλανδικό συμβόλαιο (TTF) δεν έχει προσαρμοστεί.

-Θα συνεργαστούμε με τις ρυθμιστικές αρχές στην αγορά για να μετριάσουμε τα προβλήματα, τροποποιώντας τους κανόνες σχετικά με τις εγγυήσεις και υιοθετώντας μέτρα για να περιοριστούν οι ημερησιες διακυμάνσεις των τιμών.

-Τον Οκτώβριο θα τροποποιηθεί το προσωρινό πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων, έτσι ώστε να επιτραπεί η παροχή κρατικών εγγυήσεων και παράλληλα να διαφυλαχθούν οι ίσοι όροι ανταγωνισμού.

-Πρέπει να σταματήσει η μεγάλη επιρροή του φυσικού αερίου στην τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας. Σε αυτό το πλαίσιο, η Ευρώπη προχωρά σε σφαιρική και σε βάθος αναμόρφωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

-Θα δημιουργήσουμε μια νέα Ευρωπαϊκή Τράπεζα Υδρογόνου με αποστολή να συμβάλει στην παροχή εγγυήσεων για την αγορά υδρογόνου, κάνοντας ιδίως χρήση των πόρων του Ταμείου Καινοτομίας. Θα μπορέσει να επενδύσει 3 δισ. ευρώ, έτσι ώστε να βοηθήσει στην οικοδόμηση της μελλοντικής αγοράς υδρογόνου.

Η πρόεδρος της Κομισιόν υπογράμμισε ότι η Ε.Ε. πρέπει να απαλλαγεί από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα, σημειώνοντας το "πολύ μεγάλο τίμημα" που έχει η εξάρτηση αυτή.

"Η Ρωσία συνεχίζει να προσπαθεί να χειραγωγήσει την αγορά ενέργειας", ανέφερε και σημείωσε ότι η Ευρώπη θα πρέπει να βρει πιο αξιόπιστους εταίρους. Σημείωσε, επίσης ότι το ρωσικό αέριο πέρυσι αντιπροσώπευε το 40%, ενώ πλέον έχει μειωθεί στο 9%.

Η πρόεδρος της Επιτροπής αναφέρθηκε και στη μάχη που δίνουν τα νοικοκυριά για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στους λογαριασμούς της ενέργειας, σημειώνοντας ότι οι τιμές έχουν αυξηθεί 10 φορές τους τελευταίους μήνες.

We have brought Europe’s inner strength back to the surface.

With unity, solidarity and determination.



My address #SOTEU ↓

https://t.co/P2TQ6IpudK