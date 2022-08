Αίγυπτος: Τουλάχιστον 40 νεκροί και 45 τραυματίες από φωτιά που ξέσπασε σε εκκλησία στην πόλη της Γκίζας

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 15:07

Τουλάχιστον 40 είναι οι νεκροί και 45 οι τραυματίες από μία φωτιά που ξέσπασε σήμερα στο εσωτερικό μιας εκκλησίας στην πόλη της Γκίζας στην Αίγυπτο, όπως δήλωσαν δύο πηγές ασφάλειας στο Reuters.

Νωρίτερα, έγινε γνωστό ότι η φωτιά ξέσπασε από βραχυκύκλωμα την ώρα που 5.000 πιστοί ήταν συγκεντρωμένοι στην εκκλησία Αμπού Σιφίν στη συνοικία Ιμπάμπα, με συνέπεια πολλά από τα θύματα να ποδοπατηθούν από τους πιστούς εντός της εκκλησίας από τον πανικό που επικράτησε, σύμφωνα με τις πηγές.

"Οι άνθρωποι ήταν συγκεντρωμένοι στον τρίτο και τέταρτο όροφο, ενώ είδαμε καπνό να βγαίνει από τον δεύτερο όροφο. Οι άνθρωποι άρχισαν να τρέχουν για να κατέβουν και έπεφταν ο ένας πάνω στον άλλον,” δήλωσε ο Γιασίρ Μουνίρ, ένας από τους πιστούς στην ίδια εκκλησία.

