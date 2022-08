Εμπρηστικός Ακάρ: "Η Τουρκία έχει δικαίωμα αυτοάμυνας στο Αιγαίο"

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 15.30

Νέα επίθεση κατά της Αθήνας εξαπέλυσε ο Χουλουσί Ακάρ, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα "κάτι σκαρώνει σε βάρος της Τουρκίας", επικαλούμενος τις αμυντικές δαπάνες της χώρας μας και κάνοντας λόγο για ελληνικό επεκτατισμό, προβάλλοντας ότι η Άγκυρα έχει δικαίωμα αυτοάμυνας στο Αιγαίο.

Αναλυτικά, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Anadolu, o X. Ακάρ επικαλέστηκε πως "στο 12ο άρθρο της Συνθήκης της Λωζάννης και στο 14ο άρθρο της Συνθήκης των Παρισίων αναφέρεται πως τα νησιά αυτά (σ.σ.: στο Αιγαίο) παραχωρηθηκαν στην Ελλάδα υπο τον όρο της αποστρατιωτικοποίησης. Είναι νησιά με καθεστώς αποστρατιωτικοποίησης. Υπάρχουν 23 νησιά απο τα οποία στρατιωτικοποίησαν τα 16. Κι έρχονται μπροστά μας με ασόβαρα επιχειρήματα. Πήγαν και εγκατέστησαν αεροδρόμια, άρματα μάχης, όλμους. Τότε, αυτό δεν μας δημιουργεί το δικαίωμα για αυτοάμυνα; H εγκατάσταση των όπλων μπροστά στη μύτη μας δεν αποτελεί απειλή για τη χώρα μας; Tι θα συμβεί αν αντιδράσουμε; Δεν γίνεται συζητήσιμη η κυριαρχία αυτών των νησιών λόγω της στρατιωτικοποίησης;"

Ο Τούρκος υπουργός Άμυνας συνέχεισε λέγοντας πως "δεν υπάρχει λογική η Ελλάδα με 3.000 νησιά στο Αιγαίο να έρχεται μπροστά στη μύτη μας και να μας κατηγορεί για επεκτατισμό".

Ανέφερε πως υπάρχει μια διαδικασία που έχει ξεκινήσει απο το 1832 και συνεχίζεται. "Έχουν καλύψει όλο το Αιγαίο. Ποιός είναι ο επεκτατικός; Εδώ μιλάμε για μια χώρα που από την ίδρυσή της έχει επεκταθεί 5 ή 7 φορές. Ποιος είναι ο επεκτατικός; Eναντίον της Τουρκίας", υποστήριξε.

Στο ίδιο εμπρηστικό κλίμα, ο κ. Ακάρ ισχυρίστηκε ότι "η Αθήνα σκαρώνει κάτι εναντίον της Άγκυρας, καθώς πενταπλασιάζει τον αμυντικό της προϋπολογισμό", προειδοποιώντας μάλιστα ότι "αυτό δεν θα είναι αρκετό απέναντι στις τουρκικές δυνάμεις".

Athens 'up to something' against Ankara amid 5-fold surge in defense budget, says National Defense Minister Akar, vowing this will not be enough against Turkish forces, Türkiye