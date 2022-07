Ζαχάροβα: Η λειτουργία του Nord Stream εναπόκειται στους εταίρους μας

"Όσον αφορά τη μελλοντική λειτουργία του αγωγού φυσικού αερίου Nord Stream, πολλά θα εξαρτηθούν από τους εταίρους μας", δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ Μαρία Ζαχάροβα, δίνοντας συνέχεια στο θρίλερ με το ενδεχόμενο πλήρους διακοπής των ρωσικών ροών προς την Ευρώπη.

Υπενθυμίζεται ότι ο αγωγός φυσικού αερίου που συνδέει τη Ρωσία με την Γερμανία βρίσκεται εκτός λειτουργίας από τις 11 Ιουλίου, με φόβους ότι δεν θα επανέλθει στις 21 Ιουλίου όπως είναι προγραμματισμένο.

Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο TASS, η κ. Ζαχάροβα υποστήριξε ότι η πορεία του θα εξαρτηθεί από τους εταίρους της Ρωσίας, εξηγώντας ότι είναι κάτι που αφορά σε παραμέτρους όπως η ζήτηση φυσικού αερίου και "η αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων λόγω κυρώσεων στη λειτουργία του αγωγού".

"Για παράδειγμα, όπως με την επισκευή ενός στροβίλου της Siemens στον Καναδά", πρόσθεσε.

💬#Zakharova: Regarding the future operation of #NordStream, much will depend on our partners’ demand for gas and on efforts to curb the negative impact of restrictions on the pipeline’s operation, like Canada’s refusal to return a @Siemens gas turbine it had received for repair. pic.twitter.com/odUzuadFJU