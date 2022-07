ΗΠA: Πλαστή η έκθεση για τον πληθωρισμό που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο

Η υπηρεσία στατιστικών των ΗΠΑ ενημέρωσε ότι η έκθεση που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο και υποτίθεται ότι δείχνει στοιχεία για τον πληθωρισμό του Ιουνίου, η πρόκειται να δημοσιευθεί σήμερα, είναι πλαστή.

"Γνωρίζουμε για μια πλαστή φωτογραφία της έκθεσης του ΔΤΚ που κυκλοφορεί στο twitter. Είναι πλαστή. Μείνετε συντονισμένοι για την πραγματική έκθεση για του ΔΤΚ".

We’re aware of a fake CPI release image circulating on Twitter. It is a fake. Stay tuned for the real CPI release tomorrow at 8:30 AM ET.