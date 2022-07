ΗΠΑ: Επεισόδιο με πυροβολισμούς σε παρέλαση για την 4η Ιουλίου - έξι νεκροί

Στους 6 ανέρχονται οι νεκροί και στους 24 οι σοβαρά τραυματίες από τους πυροβολισμούς στο Χάιλαντ Παρκ, μια ήσυχη κοινότητα στα προάστια του Σικάγο.

Οι αστυνομικοί αναζητούν τον δράστη, που διαφεύγει και θεωρείται ακόμη "ενεργός", όπως ανέφερε ένας εκπρόσωπος των αρχών σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν σε έναν δρόμο της πόλης. Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, ο ένοπλος πυροβολούσε από κάποια ταράτσα. Δεν υπάρχει κάποια ένδειξη ότι κρατάει ομήρους ή ότι έχει ταμπουρωθεί κάπου.

Με βάση την περιγραφή που έδωσαν οι αρχές, ο ύποπτος είναι λευκός, ηλικίας 18-20 ετών και θεωρείται "ένοπλος και επικίνδυνος". Σύμφωνα με έναν εκπρόσωπο της αστυνομίας, έχει βρεθεί και εξετάζεται ένα τουφέκι.

Το γραφείο του τοπικού σερίφη (Lake County Sheriff) και η αστυνομία του Highland Park συνεχίζουν να αναζητούν τον δράστη και εχουν καλέσει τους πολίτες να μείνουν μακριά από την περιοχή. Στις έρευνες μετέχουν πολλές ομοσπονδιακές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένου και του FBI.

"Μείνετε μακριά από την περιοχή - επιτρέψτε στις αρχές επιβολής του νόμου και στις υπηρεσίες πρώτης βοήθειας να κάνουν τη δουλειά τους", αναφέρει το τμήμα του σερίφη σε μήνυμα του στο Twitter.

We are assisting Highland Park Police with a shooting in the area of the Independence Day parade route. STAY OUT OF THE AREA - allow law-enforcement and first responders to do their work. pic.twitter.com/PTut6CGZAe