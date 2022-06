ΕΕ: Ιστορικό πράσινο φως σε Ουκρανία-Μολδαβία - Καθίστανται χώρες υποψήφιες προς ένταξη

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 22.58

Στη χορήγηση καθεστώτος χώρας υποψήφιας προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ουκρανία και στη Μολδαβία συμφώνησαν οι 27 ηγέτες των χωρών - μελών του μπλοκ, όπως ανακοίνωσε επισήμως με μήνυμά του στο Twitter ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ.

Πιο ειδικά, ο κ. Μισέλ, από τις Βρυξέλλες όπου λαμβάνει χώρα η Σύνοδος Κορυφής, έγραψε:

"Συμφωνία. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μόλις αποφάσισε τη χορήγηση καθεστώτος υποψήφιας προς ένταξη χώρας σε Ουκρανία και Μολδαβία. Μία ιστορική στιγμή. Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί ένα κομβικό βήμα στην πορεία σας προς την ΕΕ. Συγχαρτητήρια Βολόντιμιρ Ζελένσκι και Μάια Σαντού και λαοί της Ουκρανίας και της Μολδαβίας. Το μέλλον μας είναι μαζί".

Agreement. #EUCO has just decided EU candidate status to Ukraine and Moldova.



A historic moment.



Today marks a crucial step on your path towards the EU.



Congratulations @ZelenskyyUa and @sandumaiamd and the people of Ukraine 🇺🇦 and 🇲🇩



Our future is together.