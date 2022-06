Τουρκική εφημερίδα δημοσίευσε φωτογραφίες από "στρατιωτικές εγκαταστάσεις στον Άγιο Ευστράτιο"

Για παραβίαση του καθεστώτος αποστρατιωτικοποίησης του Αγίου Ευστρατίου, σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λωζάννης, κατηγορεί η Άγκυρα την Αθήνα, με NAVTEX που εξέδωσε χτες η υδρογραφική υπηρεσία της Τουρκίας, μέσω του σταθμού της Σμύρνης.

Η οδηγία:

TURNHOS N/W : 0600/22 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 15-06-2022 12:13)

TURNHOS N/W : 0600/22

AEGEAN SEA

1. LIMNOS NAVTEX STATION MESSAGE NUMBER LA63-130/22 PROMULGATED ON 10 JUN 22 IS A VIOLATION OF DEMILITARIZED STATUS OF AYA EVSTRATIOS ISLAND SET BY THE 1923 LAUSANNE PEACE TREATY.

2. CANCEL THIS MESSAGE 171230Z JUN 22

Μάλιστα, η συνήθως αντιπολιτευόμενη και φίλα προσκείμενη στους κεμαλιστές εφημερίδα Cumhuriyet, αναδεικνύει το θέμα σε άρθρο της, πηγαίνοντας το ένα βήμα παραπέρα. Παρουσιάζει φωτογραφίες στις οποίες σύμφωνα με τον συντάκτη απεικονίζουν "Ελικοδρόμιο/στρατιωτικό φυλάκιο, στρατιωτικό φυλάκιο, στρατιωτικό φυλάκιο/ Σημείο Παρατήρησης, ελικόπτερο που φωτογραφήθηκε στη συγκεκριμένη πίστα, ελληνικό καταδρομικό αγκυροβολημένο στο λιμάνι".

Μάλιστα το άρθρο αποπειράται να δικαιολογήσει τη στάση του γράφοντας το εξής: "Η Ελλάδα είχε οπλίσει και στρατιωτικοποιήσει και τα 23 νησιά, τα οποία υποτίθεται ότι θα είχαν μη στρατιωτικό καθεστώς σύμφωνα με τη Συνθήκη Ειρήνης της Λωζάνης και τη Συνθήκη των Παρισίων, σε διαφορετικές περιόδους".

Πέτρος Κράνιας