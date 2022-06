Φον ντερ Λάιεν: Ως το τέλος της επόμενης εβδομάδας η ολοκλήρωση της αξιολόγησης για την ουκρανική υποψηφιότητα στην ΕΕ

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν επαίνεσε τον Ουκρανό Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατά τη διάρκεια αιφνιδιαστικής επίσκεψης στο Κίεβο για την πρόοδο που έχει σημειώσει η Ουκρανία στην προσπάθεια της χώρας του να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δήλωσε ότι θα εργαστούν για την ανοικοδόμηση της κατεστραμμένης από τον πόλεμο χώρας.

"Έχετε κάνει πολλά για την ενίσχυση του κράτους δικαίου, αλλά πρέπει ακόμη να εφαρμοστούν μεταρρυθμίσεις για την καταπολέμηση της διαφθοράς, για παράδειγμα", δήλωσε η φον ντερ Λάιεν κατά τη διάρκεια κοινής εμφάνισης με τον Ζελένσκι, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το Bloomberg, σημειώνοντας ότι η ΕΕ ετοιμάζει τη γνωμοδότησή της σχετικά με την αίτηση ένταξης της Ουκρανίας. "Η σημερινή συζήτηση θα μας επιτρέψει να ολοκληρώσουμε την αξιολόγηση μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας".

Η επικεφαλής της Κομισιόν πραγματοποίησε τη δεύτερη επίσκεψή της στο Κίεβο μετά τη ρωσική εισβολή τον περασμένο Φεβρουάριο, σε μια κρίσιμη στιγμή για την Ουκρανία, ο στρατός της οποίας αντιμετωπίζει σφοδρές μάχες στο ανατολικό τμήμα της επικράτειάς της και αγωνίζεται να καλύψει ένα οικονομικό κενό ύψους περίπου 5 δισ. ευρώ μηνιαίως.

Η επιτροπή αναμένεται να συστήσει στις 17 Ιουνίου να χορηγηθεί στην Ουκρανία το καθεστώς υποψήφιας χώρας για να ενταχθεί στο μπλοκ με όρους που συνδέονται με το κράτος δικαίου και την καταπολέμηση της διαφθοράς, σύμφωνα με άτομα που έχουν γνώση του θέματος. "Εργαζόμαστε μέρα και νύχτα για αυτή την αξιολόγηση", δήλωσε η ίδια.

The @EU_Commission is preparing ⁰our recommendation for EU Member States.⁰⁰My discussions today with @ZelenskyyUa and @Denys_Shmyhal will enable us to finalise our assessment.⁰⁰The path is known.



I appreciate the efforts and determination of Ukraine in this process. pic.twitter.com/wBJmOJ2P5x