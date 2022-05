Συμφωνία στη Σύνοδο Κορυφής για εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο

Την επίτευξη συμφωνίας για την επιβολή εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο ανακοίνωσε μέσω του λογαριασμού του στο twitter ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ.

"Συμφωνία για την απαγόρευση εξαγωγής ρωσικού πετρελαίου στην ΕΕ. Καλύπτει αμέσως πάνω από τα δύο τρίτα των (σ.σ. ευρωπαϊκών) εισαγωγών πετρελαίου από τη Ρωσία, κόβοντας μια τεράστια πηγή χρηματοδότησης για την πολεμική της μηχανή. Μέγιστη πίεση στη Ρωσία να τερματίσει τον πόλεμο" ανέφερε ο κ. Μισέλ.

#Unity



#EUCO