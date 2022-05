Πώς μεταδίδουν τα τουρκικά ΜΜΕ το "Μητσοτάκης γιοκ" του Ερντογάν

Θέμα στα τουρκικά ΜΜΕ έχει γίνει η ρήση του Τούρκου προέδρου, αλλά και η αντίδραση επί ελληνικού εδάφους στον απόηχος των λεγομένων του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος είπε ότι μετά το ταξίδι στις ΗΠΑ και την ομιλία στο Κογκρέσο "για μένα πια Μητσοτάκης γιοκ".

Η φανατικά φιλοκυβερνητική Milliyet, με τίτλο "Σεισμό προκάλεσε ο Ερντογάν στην Ελλάδα" αποτυπώνει τους τίτλους στα ελληνικά ΜΜΕ, ενώ παράλληλα με μία απόπειρα κοπτοραπτικής αποπειράται να καταδείξει το πόσο ελληνόφιλη είναι η πολιτική των ΗΠΑ, το πόσο αντιτουρκική ήταν η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Κογκρέσο και το γιατί ο Ερντογάν έχει δίκιο σε όσα λέει. "Ο αμερικανικός στρατός, που έκανε τη Σούδα βάση της στην Ανατολική Μεσόγειο, έστειλε και τον τότε υπουργό Εξωτερικών Μάικ Πομπέο στη βάση της Κρήτης. Ο Πομπέο πόζαρε στο αμερικανικό αεροπλανοφόρο με τον Έλληνα πρωθυπουργό Μητσοτάκη", είναι μία από τις φράσεις που τροφοδοτούν το φιλοκυβερνητικό κοινό της εφημερίδας με τα απαραίτητα επιχειρήματα αντιαμερικανισμού.

Με τίτλο "Μητσοτάκης γιοκ" η εφημερίδα Takvim κάνει λόγο για : "Πολύ σκληρή αντίδραση του προέδρου Ερντογάν στην υποκριτική Ελλάδα" τονίζοντας τη δήλωση του Τούρκου προέδρου πως πλέον "δεν υπάρχει Μητσοτάκης" για τον ίδιο. Το δημοσίευμα στην ηλεκτρονική έκδοση, συνοδεύεται από κολάζ φωτογραφιών που εικονίζει τον Έλληνα πρωθυπουργό ως … "μαριονέτα" των ΗΠΑ.

"Ο Πρόεδρος Ερντογάν κατακεραυνώνει τον Έλληνα πρωθυπουργό: Δεν υπάρχει Μητσοτάκης για μένα" είναι ο τίτλος δημοσιεύματος της Sabah. Λίγες ώρες αργότερα δημοσιεύθηκε ένα μίνι who is who που ενημερώνει τους αναγνώστες της εφημερίδας ποιος είναι ο Κ. Μητσοτάκης: "Κυριάκος Μητσοτάκης. Έλληνας πολιτικός. Είναι γιος του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, ενός από τους πρώην πρωθυπουργούς της Ελλάδας. Ο Μητσοτάκης, ο οποίος είναι βουλευτής από το 2004, διετέλεσε υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης από το 2013 έως το 2015. Εξελέγη αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας το 2016 και έγινε αρχηγός του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Στις ελληνικές γενικές εκλογές του 2019, το κόμμα του πήρε την πρώτη θέση και έγινε πρωθυπουργός της Ελλάδας".

Και από την πλευρά της η Yeni Şafak αφού έκανε λόγο σε χτεσινό της άρθρο για "πολύ σκληρή αντίδραση Ερντογάν" προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο οποίος κάλεσε τις ΗΠΑ να μην δώσουν μαχητικά αεροσκάφη στις ΗΠΑ, σήμερα η φιλοκυβερνητική εφημερίδα επανέρχεται με ένα μίνι... who is who για τον Ελληνα πρωθυπουργό, ώστε οι αναγνώστες να μάθουν ποιος είναι αυτός ο Μητσοτάκης τον οποίο... κατακεραύνωσε ο πρόεδρος της Τουρκίας.

"Πολύ σκληρή αντίδραση Ερντογάν στον Έλληνα ηγέτη: Δεν υπάρχει πια Μητσοτάκης για μένα" γράφει η Ηurriyet, σχολιάζοντας πως ο Τούρκος πρόεδρος ανακοίνωσε πως δεν πρόκειται να πραγματοποιηθεί η ελληνοτουρκική σύνοδος του φθινοπώρου. Σε άλλο άρθρο της η τουρκική εφημερίδα φιλοξενεί την άποψη περί "μεγαλοσύνης" των τουρκικών κυβερνήσεων που ήραν το βέτο και κατάφεραν η Ελλάδα και η Γαλλία να επιστρέψουν στο ΝΑΤΟ, ενημερώνοντας παράλληλα τους αναγνώστες τους ότι η Ελλάδα είχε αποχωρήσει "εξαιτίας της ειρηνευτικής αποστολής της Τουρκίας στην Κύπρο" το 1974.

"Συμβούλεψαν να μην δοθούν F-16 στην Τουρκία. Δεν υπάρχει Μιτσοτάκης για μένα", γράφει η Aksam και συμπληρώνει ότι ο πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε ότι θα ακολουθήσει το δρόμο του με αξιότιμους πολιτικούς που θα κρατήσουν τον λόγο τους.

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός πως μόνο η αριστερή αντικυβερνητική Sol Haber και η Cumhuriyet φιλοξένησαν το σχόλιο που έκανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου, απαντώντας στον Ερντογάν.

