Προεκλογικό σόου Ερντογάν: "O κακός γείτονας μας έκανε ιδιοκτήτη αμυντικής βιομηχανίας"

"O κακός γείτονας μας έκανε ιδιοκτήτη αμυντικής βιομηχανίας" είπε ο Ερντογάν προσπαθώντας για ακόμα μία φορά να εκμεταλλευτεί το επικοινωνιακό μομέντουμ για να κερδίσει πόντους στο εσωτερικό, σε μία απόπειρα να συσπειρώσει ψηφοφόρους. Η Ελλάδα παραμένει ο κακός της υπόθεσης, καθώς αυτή τη φορά ο Τούρκος πρόεδρος έκανε σόου στην τελετή καθέλκυσης δύο υποβρυχίων της Τουρκίας.

Turkiye will put six of its new submarines into service by 2027, President Erdogan says at docking ceremony of Hizirreis submarine at Golcuk Naval Shipyard https://t.co/ZgyTbqlvTx pic.twitter.com/2oumthJXTx