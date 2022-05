Το τέλος μιας εποχής: Η σημασία της αποχώρησης των McDonald's από τη Ρωσία μετά από 32 χρόνια

Ήταν 4 π.μ. και Ρώσοι πολίτες είχαν ήδη αρχίσει να σχηματίζουν ουρά έξω από το κατάστημα μέσα στο παγωμένο χειμωνιάτικο κρύο, ώρες πριν από την έναρξη της λειτουργίας. Όταν άνοιξαν οι πόρτες, εκατοντάδες πεινασμένοι Ρώσοι έσπευσαν μέσα για να δοκιμάσουν για πρώτη φορά το Big Mac.

Ήταν Ιανουάριος του 1990 και τα McDonald's άνοιγαν το πρώτο τους κατάστημα στη Σοβιετική Ένωση, όπως σημειώνει το CNBC, αποτελώντας μια από τις λίγες δυτικές εταιρείες που "πέρασαν" το Σιδηρούν Παραπέτασμα στις τελευταίες μέρες του.

Εκείνη την εποχή, οι Ρώσοι πεινούσαν. Κυριολεκτικά πεινούσαν. Τα καταστήματα συχνά ξέμεναν από τρόφιμα και στερούνταν τα περισσότερα από τα προϊόντα που υπήρχαν στον δυτικό κόσμο. Ένα γεύμα στα McDonald's κόστιζε μισό ημερομίσθιο, αλλά "είναι ασυνήθιστο και νόστιμο", ανέφερε μια ντόπια γυναίκα σε δημοσιογράφο του CBC News στα εγκαίνια, αφού δοκίμασε το πρώτο της μπέργκερ.

"Όλοι πεινάμε σε αυτή την πόλη", είπε η γυναίκα. "Χρειαζόμαστε περισσότερα τέτοια μέρη, δεν υπάρχει τίποτα στα καταστήματα ή τα εστιατόριά μας". Τα McDonald's κατέληξαν να παραμένουν ανοιχτά αρκετές ώρες μετά το επίσημο κλείσιμο λόγω της μεγάλης ζήτησης και εξυπηρέτησαν 30.000 πελάτες την ημέρα των εγκαινίων τους, αριθμός ρεκόρ για την αμερικανική αλυσίδα.

Φυσικά, στα 32 χρόνια που μεσολάβησαν από τότε, η Ρωσία έχει γίνει ένας καπιταλιστικός παράδεισος, γεμάτος με χιλιάδες γνωστά δυτικά brands και ξένες επενδύσεις. Αλλά τις εβδομάδες μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και εν μέσω παγκόσμιας καταδίκης, τα περισσότερα από αυτά τα brands έβαλαν λουκέτο, είτε κλείνοντας προσωρινά είτε εγκαταλείποντας εντελώς τη χώρα.

Έτσι, οι σκηνές του 1990 σχεδόν επαναλήφθηκαν τρεις δεκαετίες αργότερα, αν και σε πολύ διαφορετικό κλίμα. Όταν τα McDonald's ανακοίνωσαν το προσωρινό κλείσιμο των περισσότερων από 800 κατατσημάτων στη Ρωσία στις αρχές Μαρτίου, πριν από την απόφαση της εταιρείας αυτή την εβδομάδα να αποχωρήσει οριστικά από τη χώρα, έξω από τις εγκαταστάσεις της παρατηρήθηκαν μεγάλες ουρές καθώς οι Ρώσοι έρχονταν για να πάρουν για τελευταία πιθανότατα φορά χάμπουργκερ και τηγανιτές πατάτες.

