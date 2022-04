Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν πρόσθετη στρατιωτική βοήθεια ύψους 800 εκατ. δολαρίων στην Ουκρανία

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν την Τετάρτη επιπλέον στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία ύψους 800 εκατ. δολαρίων, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό της βοήθειας από την ρωσική εισβολή σε περισσότερα από 2,4 δισ. δολάρια. όπως μετέδωσε το πρακτορείο Reuters.

Το πακέτο θα περιλαμβάνει συστήματα πυροβολικού, βλήματα πυροβολικού και τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού, ανέφερε ο Μπάιντεν σε δήλωσή του μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σημειώνεται ότι ο Ζελένσκι και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν συζήτησαν σήμερα για πρόσθετη αμυντική και οικονομική βοήθεια για το Κίεβο, καθώς και για τις κυρώσεις και τα φερόμενα ρωσικά εγκλήματα πολέμου, όπως δήλωσε την Τετάρτη ο Ουκρανός πρόεδρος.

"Συνεχίζεται ο συνεχής διάλογος με τον Μπάιντεν. Αξιολογήθηκαν τα ρωσικά εγκλήματα πολέμου. Συζητήσαμε για πρόσθετο πακέτο αμυντικής και πιθανής οικονομικής βοήθειας. Συμφωνήσαμε να ενισχύσουμε τις κυρώσεις", έγραψε ο Ζελένσκι στο Twitter.

Continued constant dialogue with @POTUS. Assessed Russian war crimes. Discussed additional package of defensive and possible macro-financial aid 🇺🇦. Agreed to enhance sanctions.