Εκπρόσωπος του Αμπράμοβιτς επιβεβαιώνει ότι δηλητηριάστηκε

Εκπρόσωπος του Ρομάν Αμπράμοβιτς επιβεβαίωσε στο BBC το ρεπορτάζ της Wall Street Journal, το οποίο ανέφερε ότι ο ρώσος ολιγάρχης Ρομάν Αμπράμοβιτς και ουκρανοί διαπραγματευτές πιστεύουν ότι δηλητηριάστηκαν σε άτυπες ειρηνευτικές συνομιλίες στο Κίεβο στις αρχές του Μαρτίου.

Σύμφωνα με τον ερευνητικό ιστότοπο bellingcat, που δημοσίευσε παράλληλα με την WSJ την είδηση, το περιστατικό συνέβη το βραδύ μεταξύ 3 και 4 Μαρτίου, κατά τη διάρκεια της συνάντησης αντιπροσωπειών του Κίεβου και της Μόσχας για ειρηνευτικές συνομιλίες.

Bellingcat can confirm that three members of the delegation attending the peace talks between Ukraine and Russia on the night of 3 to 4 March 2022 experienced symptoms consistent with poisoning with chemical weapons. One of victims was Russian entrepreneur Roman Abramovich. https://t.co/DJaZ4CoL8J