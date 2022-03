Δυτικός αξιωματούχος: "Ρώσος στρατηγός δολοφονήθηκε από στρατιώτες του"

Ένας διοικητής ρωσικής ταξιαρχίας στην Ουκρανία σκοτώθηκε από δικούς του στρατιώτες, υποστηρίζει δυτικός αξιωματούχος.

Πρόκειται για τον συνταγματάρχη Medvechek, διοικητής της 37ης Ταξιαρχίας Μηχανοκίνητων Τυφεκίων, ο οποίος πιστεύεται ότι δολοφονήθηκε σκόπιμα.

Ο αξιωματούχος ανέφερε πως "ο διοικητής της ταξιαρχίας σκοτώθηκε από τα δικά του στρατεύματα, πιστεύουμε, ως συνέπεια της κλίμακας των απωλειών που υπέστη η ταξιαρχία του".

BREAKING: A Russian brigade commander has been killed deliberately by his own troops after his unit suffered many losses in Ukraine, a western official said. Colonel Medvechek, commander of 37 Motor Rifle Brigade, was run over by his soldiers, the official said

The western official added: "We believe he was killed by his own troops deliberately. Indeed we believe he was run over by his own troops and I believe he was the commander of the 37 Motor Rifle Brigade." 3/