Επίθεση σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης του πετρελαϊκού κολοσσού Aramco στην Τζέντα

Επίθεση δέχθηκε το απόγευμα της Παρασκευής εγκατάσταση αποθήκευσης του πετρελαϊκού κολοσσού Aramco στην Τζέντα, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Μάρτυρες, που επικαλείται το πρακτορείο, ανέφεραν ότι ένα τεράστιο σύννεφο μαύρου καπνού υψώνεται πάνω από την πόλη της Σαουδικής Αραβίας, στην Ερυθρά Θάλασσα, όπου ο πετρελαϊκός κολοσσός διατηρεί πολλές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις.

A huge plume of black smoke was seen rising in the Saudi Arabian city of Jeddah, where oil giant Aramco has several oil facilities.#Houthi #SaudiArabia #Jeddah #Aramco pic.twitter.com/gvO9jELx7L