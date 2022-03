Transatlantic Economy 2022: ΗΠΑ και Ευρώπη παραμένουν η μία για την άλλη οι πιο σημαντικές αγορές

Παρά την πανδημία, τις πληθωριστικές πιέσεις, τις πιέσεις που ασκούνται στις εφοδιαστικές αλυσίδες και τον πόλεμο στην Ουκρανία, οι ΗΠΑ και η Ευρώπη αναμένεται να παρουσιάσουν σταθερή οικονομική ανάπτυξη το 2022. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις για το 2021, το προηγούμενο έτος αποτέλεσε χρονιά που "έσπασε τα ρεκόρ” σε πολλούς τομείς, όπως αναφέρθηκε με αφορμή την παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης "The Transatlantic Economy 2022”, στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά με δημοσιογράφους διαφόρων χωρών.

Σε μια παγκόσμια οικονομία που πλήττεται από εκπλήξεις και συνεχή σοκ, οι ΗΠΑ και η Ευρώπη παραμένουν η μία για την άλλη οι πιο σημαντικές αγορές και η πιο σημαντική γεωοικονομική βάση. Η διατλαντική οικονομία παράγει 6 (έξι) τρισ. δολάρια σε συνολικές εμπορικές πωλήσεις ετησίως και απασχολεί έως και 16 εκατομμύρια εργαζόμενους σε αμοιβαίες "onshored" θέσεις εργασίας και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Είναι η μεγαλύτερη και πλουσιότερη αγορά στον κόσμο, αντιπροσωπεύοντας το ήμισυ της συνολικής παγκόσμιας προσωπικής κατανάλωσης και σχεδόν το ένα τρίτο του παγκόσμιου ΑΕΠ σε όρους αγοραστικής δύναμης.

Ειδικότερα το διατλαντικό εμπόριο αγαθών άγγιξε το επίπεδο ρεκόρ όλων των εποχών και έφτασε στο 1,1 τρισεκατομμύρια δολάρια για το 2021. Οι ροές στην Ευρώπη από τις άμεσες ξένες επενδύσεις των ΗΠΑ εκτοξεύθηκαν στα 253 δισ. δολάρια σημειώνοντας και σε αυτήν την περίπτωση ρεκόρ. Το ίδιο ισχύει και για το το εισόδημα από τις θυγατρικές των Αμερικανών που κερδήθηκε στην Ευρώπη, το οποίο εκτιμάται ότι άγγιξε τα 300 δισ. δολάρια. Το εισόδημα από τις ευρωπαϊκές θυγατρικές στις ΗΠΑ έφτασε κι αυτό σε επίπεδο ρεκόρ και υπολογίζεται σε 162 δισ. δολάρια ενώ οι ροές των ευρωπαϊκών άμεσων επενδύσεων στις ΗΠΑ εκτιμάται ότι ανήλθαν στο υψηλότερο επίπεδο από το 2017 και υπολογίζονται σε 235 δισ. δολάρια.

Όπως είπε ο Dr. Daniel Hamilton, Senior Fellow, Foreign Policy Institute, SAIS, Johns Hopkins University (study co-author), απαντώντας σε σχετική ερώτηση του ΑΠΕ-ΜΠΕ, και οι δυο πλευρές αύξησαν πέρσι τις επενδύσεις και τις εμπορικές ροές σε επίπεδο υψηλότερο όλων των εποχών στην ιστορία και τώρα βρισκόμαστε σε μια ευκαιρία διατλαντικής συνεργασίας στον τομέα της ενέργειας και πρέπει να επενδύσουμε σε αυτήν, ακολουθώντας μια κοινή πολιτική και ένα κοινό όραμα. Αυτό θα διευκολύνει να είναι και το 2022 μια θετική σε αποτελέσματα χρονιά.

Αναφερόμενη στον πόλεμο στην Ουκρανία, η Susan Danger, CEO, AmCham EU είπε ότι "στεκόμαστε δίπλα στους ανθρώπους που υποφέρουν από τη ρωσική εισβολή, η οποία απειλεί τις θεμελιώδεις αξίες που στηρίζουμε" και τόνισε ότι στην παρούσα φάση η διατλαντική συνεργασία είναι ακόμη πιο κρίσιμη και ότι η ενδυνάμωση των σχέσεων πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα, προσθέτοντας επίσης ότι από την πλευρά τους οι εταιρείες λαμβάνουν δράση να στηρίξουν τους πληττόμενους από τον πόλεμο.

Όπως επεσήμανε και η Marjorie Chorlins, Senior Vice-President for European Affairs, U.S. Chamber of Commerce, "ειναι σημαντικό να συνεχίζουμε να δίνουμε έμφαση στην ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ των ΗΠΑ και της Ευρώπης και ότι η κρίση αυτή θα αναδείξει την ανάγκη για ενότητα".

Σε ό,τι αφορά την διατλαντική ενεργειακή οικονομία, οι ΗΠΑ έχουν γίνει ο μεγαλύτερος προμηθευτής της Ευρώπης σε υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG), αντιπροσωπεύοντας - το 2021 - το 26% του συνόλου του LNG που εισάγεται από τις χώρες μέλη της ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Σύμφωνα με τη μελέτη, τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο του 2022, οι ΗΠΑ προμήθευσαν περισσότερο από το ήμισυ του συνόλου των εισαγωγών υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Ευρώπη, ποσότητα μεγαλύτερη από ποτέ. Οι εξαγωγές που έγιναν προς την Ευρώπη αντιστοιχούσαν στο περίπου το 75% του συνόλου του αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου, ξεπερνώντας κατά πολύ τις εξαγωγές προς την Ασία. Επιπλέον, για για πρώτη φορά, οι αμερικανικές εξαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου προς την Ευρώπη ξεπέρασαν τις συνολικές πωλήσεις του φυσικού αερίου της Ρωσίας μέσω αγωγών.

Οι αμερικανικές εταιρείες στην Ευρώπη έχουν επίσης καταστεί κινητήριος δύναμη για την πράσινη ανάπτυξη της Ευρώπης, αντιπροσωπεύοντας περισσότερο από το ήμισυ τις μακροπρόθεσμες συμφωνίες αγοράς ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ευρώπη από το 2007. Οι αμερικανικές εταιρείες αντιπροσωπεύουν τρεις από τους τέσσερις κορυφαίους αγοραστές ηλιακής και αιολικής δυναμικότητας και συγκαταλέγονται στους πέντε από τις κορυφαίους δέκα αγοραστές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ευρώπη.

Όπως είπε ο Dr. Daniel Hamilton, Senior Fellow, Foreign Policy Institute, SAIS, Johns Hopkins University (study co-author) σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του 2021 η αξία του εμπορίου αγαθών και υπηρεσιών μεταξύ των 27 χωρών-μελών της ΕΕ και τις ΗΠΑ ανήλθε σε 1,3 τρισ. ευρώ. Η αξία αυτή ήταν κατά 42% υψηλότερη από ότι η αντίστοιχη του εμπορίου μεταξύ της Κίνας και των 27 χωρών-μελών της ΕΕ. Επίσης, το συνολικό απόθεμα των αμερικάνικων άμεσων επενδύσεων στην Ευρώπη είναι τετραπλάσιο σε σχέση με εκείνο στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ