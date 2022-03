Η εξάρτηση της Ινδίας από τα ρωσικά όπλα συνδέει τον Μόντι με τον Πούτιν

Παρ' όλη την επιτυχία της εκστρατείας υπό την ηγεσία των ΗΠΑ για την απομόνωση της Ρωσίας στην παγκόσμια σκηνή, η Ινδία έχει ξεχωρίσει ως μια μεγάλη δημοκρατία που ήταν απρόθυμη να ασκήσει κριτική στον Βλαντιμίρ Πούτιν - και δισεκατομμύρια δολάρια σε αγορές όπλων σημαίνουν ότι αυτό είναι απίθανο να αλλάξει σύντομα, σύμφωνα με το Bloomberg.

Η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι αντιμετωπίζει περισσότερες πιέσεις από τα άλλα μέλη της Τετράδας --τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία και την Αυστραλία -για να βοηθήσει να ωθήσει τη Ρωσία προς μια κατάπαυση του πυρός. Αφού συναντήθηκε με τον Μόντι στο Νέο Δελχί το Σάββατο, ο Ιάπωνας πρωθυπουργός Fumio Kishida ζήτησε περισσότερη συνεργασία μεταξύ των δημοκρατιών, ενώ σημείωσε ότι ο πόλεμος του Πούτιν "κλόνισε την παγκόσμια τάξη". Ο Μόντι, αντίθετα, μίλησε μόνο για οικονομικά θέματα.

Ο Μόντι έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιήσει μια εικονική σύνοδο κορυφής τη Δευτέρα με τον πρωθυπουργό της Αυστραλίας Σκοτ Μόρισον, ενώ η υφυπουργός Πολιτικών Υποθέσεων των ΗΠΑ Βικτόρια Νούλαντ -η οποία έχει συμβάλει στον συντονισμό της αμερικανικής αντίδρασης στην Ουκρανία- αναμένεται να επισκεφθεί το Νέο Δελχί αργότερα αυτή την εβδομάδα.

Η Ινδία, ο μεγαλύτερος αγοραστής ρωσικών όπλων στον κόσμο, σχεδιάζει να αντιδράσει υποστηρίζοντας ότι οι αγορές είναι απαραίτητες για την αντιμετώπιση της αυξανόμενης στρατιωτικής διεκδικητικότητας της Κίνας και του άλλου γείτονά της, του Πακιστάν.

Η κυβέρνηση του Μόντι θα πει επίσης ότι οι εναλλακτικές λύσεις για τα ρωσικά όπλα είναι πολύ ακριβές, σύμφωνα με ανθρώπους που γνωρίζουν την κατάσταση, οι οποίοι ζήτησαν να μην κατονομαστούν επειδή δεν έχουν την άδεια να μιλήσουν με τα μέσα ενημέρωσης.

Η Ινδία διαθέτει πάνω από 250 ρωσικής κατασκευής μαχητικά αεροσκάφη Su-30 MKi, επτά υποβρύχια κλάσης Kilo και περισσότερα από 1.200 ρωσικής κατασκευής άρματα μάχης Τ-90 - τα οποία είναι όλα σε λειτουργία για μια ακόμη δεκαετία. Στα σκαριά βρίσκονται οπλικά συστήματα αξίας περίπου 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων που περιλαμβάνουν ένα πυρηνικό υποβρύχιο που θα μισθωθεί στην Ινδία και συστοιχίες συστημάτων αεράμυνας S-400.

Το υπουργείο Άμυνας της Ινδίας δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό εκτός του κανονικού ωραρίου εργασίας.

Παρά τις προσπάθειες διαφοροποίησης, το στρατιωτικό υλικό της Ινδίας εξακολουθεί να είναι σχεδόν κατά 70% ρωσικό", δήλωσε ο Manjari Chatterjee Miller, ανώτερος συνεργάτης για την Ινδία, το Πακιστάν και τη Νότια Ασία στο Συμβούλιο Εξωτερικών Σχέσεων και συγγραφέας του βιβλίου "Why Nations Rise: Narratives and the path to Great Power". Η Ινδία "πρέπει να συνεχίσει να βασίζεται στη Ρωσία για ανταλλακτικά, συντήρηση και αναβαθμίσεις", πρόσθεσε.

Το κόστος για την Ινδία να αντικαταστήσει όλο τον ρωσικής προέλευσης εξοπλισμό της είναι τρομακτικό. Ολόκληρος ο αμυντικός προϋπολογισμός της Ινδίας για το 2021-22 ανέρχεται σε 70 δισεκατομμύρια δολάρια και ένα σχέδιο που έχει καθυστερήσει εδώ και καιρό για την προμήθεια 114 μαχητικών αεροσκαφών για την ανανέωση του στόλου της και την αντικατάσταση κάποιων παλαιότερων ρωσικών μαχητικών εκτιμάται ότι θα κοστίσει στην Ινδία μεταξύ 15 και 18 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ακόμη και αν παραχθεί εγχωρίως, είπαν οι άνθρωποι.

"Το Νέο Δελχί στερείται επίσης επιλογών για την αντικατάσταση στρατιωτικών συστημάτων, όπως πλατφόρμες αεράμυνας που δεν μπορεί εύκολα να προμηθευτεί από αλλού", δήλωσε ο Ian Hall, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Griffith και συγγραφέας του βιβλίου "Modi and the Reinvention of Indian Foreign Policy".

"Εκτιμούμε ότι προχωράμε μπροστά σε αυτή τη συνεργασία", πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι η Ινδία πρόσφατα φρέναρε περισσότερες παραγγελίες για ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη MiG-29, ελικόπτερα και αντιαρματικά όπλα. "Και ελπίζω ότι μέρος αυτού που συμβαίνει με την ακραία κριτική που έχει αντιμετωπίσει η Ρωσία, είναι ότι η Ινδία θα διαπιστώσει ότι είναι πλέον καιρός να αποστασιοποιηθεί περαιτέρω".

Η Ινδία επιθυμεί επίσης να αποφύγει να έρθει η Ρωσία ακόμη πιο κοντά στο Πακιστάν, κάτι που είναι πιο πιθανό αν η κυβέρνηση του Μόντι ενωθεί με τους συμμάχους των ΗΠΑ στην καυτηρίαση του προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν. Η Ινδία και το Πακιστάν έχουν διεξαγάγει τρεις πολέμους και οι στρατοί τους παραμένουν σε ύψιστη επιφυλακή.

Ο Πακιστανός πρωθυπουργός Imran Khan οδήγησε τον περασμένο μήνα την πρώτη αντιπροσωπεία της χώρας στη Μόσχα μετά από δύο δεκαετίες, ακριβώς όταν ξεκίνησε η εισβολή του Πούτιν. Πέρυσι, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ επισκέφθηκε το Πακιστάν, καθώς η Μόσχα προσπαθούσε να αυξήσει το κύρος της στην περιοχή, ιδίως στο Αφγανιστάν μετά τη χαοτική αποχώρηση των ΗΠΑ.

Το Πακιστάν ήταν ο όγδοος μεγαλύτερος αγοραστής όπλων στον κόσμο την περίοδο 2017-2021, με τη Ρωσία να αντιπροσωπεύει ένα μικρό μέρος των εισαγωγών. Η Ινδία ανησυχεί ότι περισσότερες αγορές ρωσικών όπλων θα μπορούσαν να "παράσχουν στο Πακιστάν ποιοτικό πλεονέκτημα", σύμφωνα με τον Richard M. Rossow, Wadhwani Chair in U.S.-India Policy Studies at The Center for Strategic and International Studies.

Παρόλα αυτά, η Ινδία θα δυσκολευτεί να διατηρήσει μια "πραγματικά ουδέτερη θέση" χωρίς να αποξενώσει τις ΗΠΑ και άλλες χώρες της Τετράδας, ιδιαίτερα επειδή η Ρωσία έχει θεωρήσει τις θέσεις του Νέου Δελχί ως "σιωπηλή υποστήριξη", δήλωσε ο Μίλερ του Συμβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων.

"Η κρίση στην Ουκρανία δεν είναι μια γεωγραφικά περιορισμένη περιφερειακή ευρωπαϊκή κρίση που δεν επηρεάζει την Ινδία", είπε. "Έχει συνέπειες για το μέλλον της φιλελεύθερης διεθνούς τάξης".