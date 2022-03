"Αμετάβλητη η θέση μας στις συνομιλίες" λέει το Κίεβο - Συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 19.30

Για 23η μέρα η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία δεν συνεχίζεται όπως περίμενε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, ωστόσο συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί σε ουκρανικές πόλεις και κωμοπόλεις με τους άμαχους να προσπαθούν να βρουν καταφύγιο.

Τι έχει συμβεί στο έδαφος της Ουκρανίας

Στη διπλωματική σκακιέρα, οι συνομιλίες μεταξύ των αντιπροσωπειών της Ρωσίας και της Ουκρανίας συνεχίζονται και την Παρασκευή.

Ο διαπραγματευτής της Ουκρανίας στις συνομιλίες με τη Ρωσία δήλωσε την Παρασκευή ότι η θέση της χώρας του παραμένει αμετάβλητη και ότι επιθυμεί οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις να οδηγήσουν σε κατάπαυση του πυρός, αποχώρηση των ρωσικών στρατευμάτων και εγγυήσεις ασφαλείας.

"Οι δηλώσεις της ρωσικής πλευράς είναι μόνο οι θέσεις της. Όλες οι δηλώσεις αποσκοπούν, μεταξύ άλλων, στην πρόκληση έντασης στα μέσα ενημέρωσης. Οι δικές μας θέσεις παραμένουν αμετάβλητες. Κατάπαυση του πυρός, απόσυρση στρατευμάτων και ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας", ανέφερε στο Twitter ο Ουκρανός διαπραγματευτής Ποντόλιακ.

Νωρίτερα, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, ο Ρώσος διαπραγματευτής Βλαντίμιρ Μεντίνσκι δήλωσε ότι η Μόσχα και το Κίεβο βρίσκονται στα "μισά του δρόμου" όσον αφορά τη συμφωνία τους στο θέμα της αποστρατιωτικοποίησης της Ουκρανίας, ενώ οι απόψεις τους είναι περισσότερο ευθυγραμμισμένες όσον αφορά την ουδετερότητα της Ουκρανίας και την εγκατάλειψη της ένταξης στο ΝΑΤΟ.

Το πρακτορείο ειδήσεων Interfax επικαλέστηκε τον Μεντίνσκι να λέει ότι οι διαπραγματευτικές ομάδες που προσπαθούν να συμφωνήσουν για τον τερματισμό των εχθροπραξιών στην Ουκρανία συζητούν το θέμα των εγγυήσεων ασφαλείας σε περίπτωση που η Ουκρανία δεν επιχειρήσει πλέον να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ.

Ο Μεντίνσκι αρνήθηκε να αποκαλύψει περαιτέρω λεπτομέρειες των συνομιλιών.

Νωρίτερα, λίγο πριν τις 14.00 ώρα Ελλάδας, ο επικεφαλής της Ουκρανικής αντιπροσωπείας, Μιχάιλο Ποντόλιακ χαρακτήρισε τις συνομιλίες "πολύ δύσκολες" ενώ προηγουμένως, σε συνομιλία του με τον Γερμανό καγκελάριο, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είπε ότι η Ουκρανία προσπαθεί να καθυστερήσει τις συνομιλίες.

Ελάχιστη πρόοδος των ρωσικών δυνάμεων

Η αναπληρώτρια υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας Χάνα Μάλιαρ δήλωσε πως τα ουκρανικά στρατεύματα απέτρεψαν τις ρωσικές δυνάμεις από το να καταγράψουν περαιτέρω προόδους σήμερα.

Σε δηλώσεις της στο κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο της χώρας, η Μάλιαρ ανέφερε πως οι ρωσικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν θέματα προμήθειας τροφίμων και καυσίμων και προβλήματα επικοινωνιών.

Το υπουργείο Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου ανέφερε και αυτό νωρίτερα ότι οι ρωσικές δυνάμεις έχουν σημειώσει "ελάχιστη πρόοδο αυτή την εβδομάδα". Το τελευταίο πρωϊνό έφερε αναφορές πως οι ουκρανικές δυνάμεις γύρω από το Κίεβο και το Νικολάεφ "συνεχίζουν να ματαιώνουν τις ρωσικές προσπάθειες να περικυκλώσουν τις πόλεις".

Το Χάρκοβο, το Τσερνίχιβ, το Σούμι και η Μαριούπολη παραμένουν περικυκλωμένα από τις ρωσικές δυνάμεις και έχουν υποστεί σφοδρό βομβαρδισμό.

Υλικοτεχνικά προβλήματα και ελλείψεις τροφίμων

Ο ρωσικός στρατός συνεχίζει να αντιμετωπίζει υλικοτεχνικά προβλήματα κατά την "παραπαίουσα εισβολή του στην Ουκρανία", ανέφερε επίσης σε ανακοίνωσή του την Πέμπτη το βρετανικό υπουργείο Άμυνας. Στην τελευταία ενημέρωση πληροφοριών, το υπουργείο ανέφερε ότι οι ρωσικές δυνάμεις εμποδίζονταν να ανεφοδιάσουν "επελαύνοντα στρατεύματα ακόμη και με βασικά είδη, όπως τρόφιμα και καύσιμα", λόγω της αδυναμίας τους να ελέγξουν τον ουκρανικό εναέριο χώρο και τις προκλήσεις στο έδαφος. Οι ρωσικές δυνάμεις ήταν απρόθυμες να κάνουν ελιγμούς σε ολόκληρη τη χώρα, ανέφερε το υπουργείο, αλλά δεν παρείχε πρόσθετες λεπτομέρειες σχετικά με τις γνώσεις του για τις στρατηγικές κινήσεις της Ρωσίας. "Η απροθυμία για ελιγμούς μεταξύ των περιοχών, η έλλειψη ελέγχου του αέρα και οι περιορισμένες δυνατότητες γεφύρωσης εμποδίζουν τη Ρωσία να ανεφοδιάσει αποτελεσματικά τα εμπρός στρατεύματά της με βασικά είδη πρώτης ανάγκης, όπως τρόφιμα και καύσιμα", ανέφερε το υπουργείο.

"Οι αδιάκοπες αντεπιθέσεις της Ουκρανίας αναγκάζουν τη Ρωσία να εκτρέψει μεγάλο αριθμό στρατευμάτων. Αυτό περιορίζει σοβαρά το επιθετικό δυναμικό της Ρωσίας".

Τι συμβαίνει στην ουκρανική επικράτεια

Τσερνίχιβ: Λίγο πριν τις 12:00 τοπική ώρα, σειρήνες ήχησαν στην ουκρανική πόλη και μηνύματα καλούσαν άπαντες να αναζητήσουν κάλυψη και να προετοιμαστούν για επικείμενη ρωσική επίθεση από αέρος.

In this video from #Chernihiv city, shared by the #Ukraine Service of Emergencies, a rescue team retrieves from the rubbles bodies of the entire family killed by the Russian Army bombardment: three children (ages 3, 3, 12) and their parents. pic.twitter.com/DQgNMNx9VP — Victor Kovalenko (@MrKovalenko) March 18, 2022

Κίεβο: Ο ουκρανικός στρατός διεξάγει επιχειρήσεις για να καθαρίσει προάστια του Κιέβου από τις ρωσικές δυνάμεις, ανακοίνωσε το γενικό επιτελείο, το οποίο χαρακτήρισε την κατάσταση στην περιφέρεια του Κιέβου προβληματική αλλά "ελέγξιμη", αναγνωρίζοντας ότι είναι δύσκολη η επίτευξη "προόδου". Ο επικεφαλής των στρατιωτικών δυνάμεων στην περιφέρεια του Κιέβου Ολεξάντρ Πάβλιουκ είπε στην ουκρανική τηλεόραση αργά χθες βράδυ ότι οι δυνάμεις του συναντούν "εχθρική αντίσταση", σύμφωνα με το ουκρανικό πρακτορείο ειδήσεων UNIAN.

Στιγμιότυπο λίγη ώρα μετά το χτύπημα στο Κίεβο

Ο δρόμος προς την πόλη Ζιτόμιρ (δυτικά) και οι πόλεις Μπούκα, Ιρπίν και Γκοστομέλ (βορειοδυτικά), στα όρια του Κιέβου, διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο, όπως και η Μακάριβ (δυτικά).

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν καθώς ξέσπασε πυρκαγιά μετά την πρόσκρουση των υπολειμμάτων μιας ρουκέτας σε πενταώροφο κτίριο κατοικιών στην περιοχή Πντίλσκι του Κιέβου την Παρασκευή, όπως ανακοίνωσε η Υπηρεσία Εκτάκτων Αναγκών της Ουκρανίας.

Ο απολογισμός των θυμάτων στο Κίεβο από την έναρξη της ρωσικής εισβολής

Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία πριν από τρεις εβδομάδες, 222 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων 56 αμάχων, μεταξύ των οποίων τέσσερα παιδιά, έχουν σκοτωθεί στο Κίεβο, την πρωτεύουσα, ανακοίνωσε σήμερα το δημαρχείο.

Συνολικά 889 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων 241 αμάχων, έχουν επίσης τραυματιστεί σε αυτή την πόλη από την έναρξη του πολέμου στις 24 Φεβρουαρίου, ανέφερε το δημαρχείο στο Telegram.

Ανάμεσα στους τραυματίες είναι 18 παιδιά, τρεις οδηγοί ασθενοφόρων και ένας γιατρός σε επείγοντα περιστατικά, σύμφωνα με το δημαρχείο, το οποίο ανέφερε επίσης ζημιές σε 36 κτίρια κατοικιών και δέκα σχολεία.

Ρωσικά στρατεύματα έχουν πάρει τον έλεγχο ορισμένων περιοχών γύρω από το Κίεβο, το οποίο επιδιώκουν να περικυκλώσουν, αλλά η προέλασή τους αυτή τη στιγμή έχει σταματήσει, σύμφωνα με τον ουκρανικό στρατό.

Το Κίεβο κατηγορεί τις ρωσικές δυνάμεις ότι εξαπολύουν σχεδόν καθημερινά πλήγματα εναντίον κατοικημένων περιοχών της πρωτεύουσας, τις περισσότερες φορές τα ξημερώματα, μια τακτική που οι ουκρανικές αρχές καταγγέλλουν ότι έχει ως στόχο να τρομοκρατήσουν τον πληθυσμό και να αποθαρρύνουν τους υπερασπιστές της πόλης.

Τις τελευταίες τέσσερις ημέρες, μεμονωμένες επιθέσεις σε πολυκατοικίες έχουν σκοτώσει τουλάχιστον επτά ανθρώπους συνολικά, εκ των οποίων έναν σήμερα, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Το Κίεβο είχε σχεδόν 3,5 εκατομμύρια κατοίκους πριν από τον πόλεμο, αλλά σχεδόν οι μισοί από τους κατοίκους έχουν εγκαταλείψει την πόλη από την έναρξη της εισβολής, σύμφωνα με εκτιμήσεις των ουκρανικών αρχών.

Ποντίλ: Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και τέσσερις τραυματίστηκαν όταν θραύσματα ρωσικού πυραύλου έπεσαν σε κτίριο κατοικιών στο βόρειο τμήμα του Κιέβου σήμερα το πρωί, ανακοίνωσε η υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων. Η υπηρεσία επεσήμανε σε ανακοίνωσή της ότι 12 άνθρωποι διασώθηκαν και 98 απομακρύνθηκαν από το πενταώροφο κτίριο.

Λβιβ: "Αρκετοί πύραυλοι έπληξαν εργοστάσιο επισκευής αεροσκαφών. Το κτίριο καταστράφηκε. Η λειτουργία του εργοστασίου είχε ανασταλεί προηγουμένως, έτσι δεν έχουμε θύματα μέχρι στιγμής", ανέφερε μέσω Facebook ο δήμαρχος Σαντόβι. Σε χωριστή ανακοίνωσή της, η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανέφερε ότι σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η περιοχή χτυπήθηκε από τέσσερις πυραύλους Κρουζ, οι οποίοι εκτοξεύθηκαν από τον Εύξεινο Πόντο, αρκετές εκατοντάδες χιλιόμετρα από εκεί.

Σούμι: Ο δήμαρχος της περιοχής στα βορειοανατολικά της Ουκρανίας, δημοσίευσε λεπτομέρειες σχετικά με πιθανούς ανθρωπιστικούς διαδρόμους που θα μπορούσαν να ανοίξουν την Παρασκευή στην περιοχή. Λεωφορεία και φορτηγά θα σταλούν στις πόλεις για να βοηθήσουν στη μεταφορά ανθρώπων - υπάρχουν έξι διαφορετικές διαδρομές, οι οποίες οδηγούν όλες στην Πολτάβα στην κεντρική Ουκρανία. Το Σούμι, το οποίο βρίσκεται κοντά στα ρωσικά σύνορα και στην πρώτη γραμμή, έχει υποστεί σφοδρό βομβαρδισμό, με διακοπή ρεύματος και νερού τις τελευταίες εβδομάδες.

Those four stuck Russian 4th Tank Division T-80U tanks in Sumy Oblast. https://t.co/aNk5bKB0rJ pic.twitter.com/zf2wqg0GEX — Rob Lee (@RALee85) March 17, 2022

Τρόστιανετς: Στη μικρή κωμόπολη βόρεια από το Χάρκοβο μία ρωσική πομπή δέχτηκε επίθεση από τις ουκρανικές δυνάμεις.

Біля Тростянця Сумської області наші сили оборони знищили колону ворожої техніки, повідомляють Сухопутні війська ЗСУ pic.twitter.com/POfW1eiQRe — ⚡️Спутник News АТО 🇺🇦 (@SputnikATO) March 18, 2022

Χάρκοβο: Οι βομβαρδισμοί συνεχίστηκαν στο Χάρκοβο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, αλλά οι τοπικές δυνάμεις κράτησαν και δεν υποχώρησαν.

Firefighting continues in one of the worldʼs largest markets.



📍Kharkiv#StopRussianAggression#closeUAskyNOW pic.twitter.com/FGInXQnajb — MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) March 18, 2022

Ιζιούμ: Ρωσικό στρατιωτικό κονβόι δέχτηκε επίθεση και καταστράφηκε έξω από το Ιζιούμ.

Та самая колонна российских оккупантов под Изюмом с которой, что-то случилось...😎 pic.twitter.com/Cc8YGTBDt0 — Александр Коваленко (@zloy_odessit) March 17, 2022

Λουγκάνσκ: Αποσχιστές ηγέτες στην περιφέρεια Λουγκάνσκ της ανατολικής Ουκρανίας κατήγγειλαν ότι οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις βομβάρδισαν με το πυροβολικό πέντε κοινότητες στην αυτοανακηρυγμένη Λαϊκή Δημοκρατία τους τις προηγούμενες 24 ώρες, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Ντόνετσκ: Από αέρος βομβαρδισμοί στη ρωσοκρατούμενη επαρχία. Δεκάδες ελικόπτερα εθεάθησαν στον ουρανό της αποσχισθείσας πόλης.

Κραματόρσκ: Βομβαρδισμοί σημειώθηκαν και στην πόλη Κραματόρσκ, με τον κυβερνήτη της πόλης Πάβλο Κιριλένκο να αναφέρει σε ανάρτησή του στο διαδίκτυο ότι τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι έξι τραυματίστηκαν. Στις 16:18 τοπική ώρα ήχησαν εκ νέου σειρήνες συναγερμού.

Εικόνα από τον βομβαρδισμό στο Κραματόρσκ

Μαριούπολη: Ο βομβαρδισμός του θεάτρου στη Μαριούπολη από ρωσικές δυνάμεις την Τετάρτη, σύμφωνα με το Κίεβο, προκάλεσε τουλάχιστον έναν σοβαρό τραυματισμό, αλλά όχι θανάτους, ανακοίνωσε σήμερα αργά το απόγευμα το δημοτικό συμβούλιο στον πρώτο του επίσημο απολογισμό για αυτήν την τραγωδία.

"Σύμφωνα με τις προκαταρκτικές πληροφορίες, δεν υπάρχουν θύματα. Υπάρχουν όμως πληροφορίες για έναν πολύ σοβαρά τραυματία", ανέφερε στο Telegram το δημοτικό συμβούλιο αυτής της πόλης στη νοτιοανατολική Ουκρανία.

Η Μαριούπολη χτυπιέται από 50 έως 100 βλήματα πυροβολικού καθημερινά, σύμφωνα με το δημοτικό συμβούλιο της πολιορκημένης ουκρανικής πόλης. "Περίπου το 80% του οικιστικού ιστού της πόλης έχει πληγεί, σχεδόν το 30% του οποίου δεν μπορεί να αποκατασταθεί".

"There are bombs all the time, the shells do not stop at all, you sit in the basement and bounce.”



Residents of the besieged city of Mariupol were evacuated Wednesday to the nearby village of Nikolskoe, controlled by the self-proclaimed Donetsk People's Republic. pic.twitter.com/pblf1cqO7k — The Associated Press (@AP) March 17, 2022

Σε ένα μήνυμα που δημοσιεύτηκε στο Telegram, ο δήμαρχος της Μαριούπολης, Βαντίμ Μποϊτσένκο, ανέφερε ότι περίπου 6.500 οχήματα μπόρεσαν να φύγουν από την πόλη τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη.

Ο Μποϊτσένκο δήλωσε, σύμφωνα με το BBC, ότι οι μάχες έχουν φτάσει στο κέντρο της πόλης, επιβεβαιώνοντας προηγούμενες ρωσικές αναφορές.

"Ναι, ήταν πραγματικά ενεργοί σήμερα. Οι μάχες με τανκς και πολυβόλα συνεχίζονται", είπε. "Όλοι κρύβονται στα καταφύγια"

Υπό το αδιάκοπο σφυροκόπημα των βομβαρδισμών, κάτοικοι, που βρίσκονται τώρα στη Ζαπορίζια, περίπου 250 χιλιόμετρα βορειοανατολικά, είπαν στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι μπόρεσαν να φύγουν αφού χρειάστηκε να λιώσουν χιόνι για να πιούν νερό και να μαγειρέψουν υπολείμματα τροφίμων χρησιμοποιώντας ξύλα για να τραφούν, λόγω έλλειψης πόσιμου νερού και προμηθειών τροφίμων.

"Δεν είναι πια η Μαριούπολη, είναι μια κόλαση", είπε η Ταμάρα Καβουνένκο, 58 ετών. Οι Ρώσοι "εκτόξευσαν τόσες ρουκέτες", προσθέτει, "που οι δρόμοι είναι γεμάτοι με πτώματα αμάχων". "Όταν χιόνιζε, μαζεύαμε χιόνι και το λιώναμε για νερό. Όταν δεν χιόνιζε, βράζαμε νερό από το ποτάμι για να το πιούμε".

Ντνίπρο: Σειρήνες ήχησαν στις 12.40, καλώντας τους πολίτες να αναζητήσουν κάλυψη καθώς υπάρχει "εναέρια απειλή".

Ζαπορίζια: Όλμοι, πυροβολικό και ελικόπτερα κάνουν συνεχόμενες επιθέσεις στην πόλη της Ουκρανίας.

Μπερντιάνσκ: Κονβόι ρωσικών δυνάμεων εντοπίστηκε στο Μπερντιάνσκ, νοτιοδυτικά της Μαριούπολης, έχοντας εισέλθει από την περιοχή της Κριμαίας.

В Бердянск, со стороны Мелитополя, зашла колонна техники фашистов, около 30-35 шт. 17/03/22 16.30 pic.twitter.com/KJ3Naqc9v3 — Х... Бердянск (@PVB40) March 17, 2022

Νικολάεφ: Μάχες με βολές πυροβολικού στην περιοχή μεταξύ Χερσώνας και Νικολάεφ. Απωθούνται οι Ρώσοι.

Η ρωσική πρόοδος στα νότια και νοτιοανατολικά της Ουκρανίας

Οδησσός: Στη νότια πόλη Βοζνεσένσκ, που βρίσκεται βορειοδυτικά του Νικολάεφ και βορειοανατολικά της Οδησσού, μια αποθήκη οπλισμού φέρεται να χτυπήθηκε από ρωσικούς βομβαρδισμούς, αναφέρει το Ukraine 24 επικαλούμενο τον δήμαρχο της πόλης.

Multiple strikes also on Voznesensk ammunition storage site. pic.twitter.com/F20ixsBPUE — Aldin 🇧🇦 (@aldin_ww) March 18, 2022

Εννέα ανθρωπιστικοί διάδρομοι

Εννέα διάδρομοι για την απομάκρυνση αμάχων από πόλεις που επλήγησαν από τις ρωσικές επιθέσεις συμφωνήθηκαν για την Παρασκευή, σύμφωνα με την ουκρανική κυβέρνηση. Για δεύτερη συνεχή ημέρα, ένας από τους συμφωνημένους διαδρόμους συνδέει την πολιορκημένη νοτιοανατολική πόλη της Μαριούπολης με τη Ζαπορίζια, η οποία παραμένει υπό ουκρανικό έλεγχο. Η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ιρίνα Βέρετσουκ είπε ότι υπάρχουν σχέδια για παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στις πόλεις Μπαλακλέια και Ιζιούμ στα νοτιοανατολικά του Χαρκόβου.

Λετονία, Εσθονία και Λιθουανία απέλασαν Ρώσους διπλωμάτες

Η Λετονία, η Εσθονία και η Λιθουανία απέλασαν συνολικά δέκα Ρώσους διπλωμάτες, ανακοίνωσαν σήμερα Παρασκευή τα υπουργεία Εξωτερικών των τριών χωρών της Βαλτικής.

Η Λιθουανία ανακοίνωσε ότι οι απελάσεις στις οποίες προέβη έγιναν "σε ένδειξη αλληλεγγύης με την Ουκρανία".

Σκοτώθηκε ο διοικητής επίλεκτης μοίρας Ρώσων αλεξιπτωτιστών

Ένας από τους κορυφαίους διοικητές της μοίρας αλεξιπτωτιστών της Ρωσίας σκοτώθηκε στην Ουκρανία.

Ο θάνατος του συνταγματάρχη Σεργκέι Σουχάρεφ, του 331ου Συντάγματος Εφόδου Αλεξιπτωτιστών Φρουρών, επιβεβαιώθηκε από την κρατική τηλεόραση της Μόσχας.

Η Μόσχα είχε αναπτύξει το 331 Σύνταγμα Εφόδου Αλεξιπτωτιστών Φρουρών προηγουμένως στην Τσετσενία σε δύο πολέμους μετά την πτώση της ΕΣΣΔ, στη Γεωργία το 2008 και στο Ντονμπάς το 2014. Ο Σουχάρεφ θεωρείται από τους Ουκρανούς ως υπεύθυνος για τη σφαγή του Ιλοβάισκ το 2014, κατά την οποία εκατοντάδες Ουκρανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν.

Ζελένσκι: Η αίτηση της Ουκρανίας για ένταξη στην ΕΕ θα μπορούσε να εγκριθεί εντός μηνών

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι μίλησε με την επικεφαλής της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και σημείωσε ότι αναμένει γρήγορη πρόοδο στην αίτηση της Ουκρανίας για ταχεία ένταξη στην ΕΕ.

Ο Ζελένσκι είπε ότι η Φον ντερ Λάιεν "υποσχέθηκε ότι θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να επιταχύνει την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ". "Θα γίνουμε ένα πλήρες μέλος της ΕΕ", είπε ο Ζελένσκι και συμπλήρωσε: "Οι γραφειοκρατικές διαδικασίες που συνήθως διαρκούν χρόνια θα επιταχυνθούν και θα μειωθούν κατά μήνες και εβδομάδες".

ΟΗΕ: Περισσότεροι από 800 άμαχοι έχουν σκοτωθεί από την αρχή της ρωσικής εισβολής

Τουλάχιστον 816 άμαχοι έχουν σκοτωθεί και 1.333 έχουν τραυματιστεί από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, ανέφερε την Παρασκευή το Γραφείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, σύμφωνα με το CNN.

Τα περισσότερα θύματα οφείλονται "στη χρήση εκρηκτικών όπλων με ευρεία περιοχή πρόσκρουσης, συμπεριλαμβανομένων των βομβαρδισμών από βαρύ πυροβολικό και πυραυλικά συστήματα πολλαπλών εκτοξεύσεων και των αεροπορικών επιδρομών με πυραύλους", ανέφερε η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR).

Μεταξύ των νεκρών περιλαμβάνονται 152 άνδρες, 116 γυναίκες, επτά κορίτσια και 16 αγόρια, καθώς και 36 παιδιά, και 489 ενήλικες των οποίων το φύλο δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό, ανέφερε η UNHCR.