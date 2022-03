Ρωσία: Συνελήφθη από την FSB ο υποδιοικητής της Εθνικής Φρουράς

Συνελήφθη από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας (FSB) ο υποδιοικητής της ρωσικής εθνικής φρουράς κατηγορούμενος για κατασκοπεία.

Ο Ρομάν Γκαβρίλοφ θεωρείται υπεύθυνος για το φιάσκο της ρωσικής εισβολής, συγκεκριμένα για τις πληροφορίες που μετέφερε στο Κρεμλίνο έχοντας υπερεκτιμήσει την ουκρανική στήριξη προς τους Ρώσους.

Κατηγορείται επίσης για διαρροή στρατιωτικών δεδομένων με αποτέλεσμα να χαθούν ζωές Ρώσων στρατιωτών. Επιπλέον ότι έκανε σπάταλη στη χρήση καυσίμων με αποτέλεσμα πολλά ρωσικά άρματα μάχης να μείνουν στον δρόμο.

Σε ανάρτησή του στο Twitter ο ερευνητής δημοσιογράφος Gristo Grozev ανέφερε για την υπόθεση:

"Τρεις ανεξάρτητες πηγές αναφέρουν ότι ο στρατηγός Roman Gavrilov, ο αναπληρωτής αρχηγός της Ρωσικής Φρουράς (τμήμα του εσωτερικού στρατού της Ρωσικής Ομοσπονδίας, που υπέστη τεράστιες απώλειες στην Ουκρανία), συνελήφθη από την FSB. Ο Gavrilov εργαζόταν επίσης στο παρελθόν στην Προεδρική Φρουρά, δηλαδή στην προσωπική ασφάλεια του Πούτιν".

