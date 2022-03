Με πλήγματα σε πολιτικά αεροσκάφη απειλεί η Ρωσία στην Ευρώπη "και αλλού" λόγω μεταφοράς όπλων για την Ουκρανία

Έμμεσες πλην σαφείς απειλές για πιθανά πλήγματα κατά πολιτικών αεροσκαφών στον ενάεριο χώρο της Ευρώπης "και πέραν αυτής" εκτόξευσε η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας Μαρία Ζαχάροβα, λόγω των μεταφορών οπλικών συστημάτων με στόχο αυτά να παραδοθούν στην Ουκρανία.

Πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ παρέχουν αμυντικό, αλλά και επιθετικό φονικό εξοπλισμό στην Ουκρανία, προκειμένου η τελευταία να αντιμετωπίσει την ρωσική εισβολή που λαμβάνει χώρα στο ουκρανικό έδαφος εδώ και δύο εβδομάδες.

Πιο ειδικά, όπως αναφέρεται και σε tweet του ρωσικού ΥΠΕΞ, η Μ. Ζαχάροβα ανέφερε:

"Καλούμε τις χώρες της ΕΕ και του ΝΑΤΟ να σταματήσουν την απερίσκεπτη πλημμυρίδα οπλικών συστημάτων τελευταίας τεχνολογίας την οποία παρέχουν στο καθεστώς του Κιέβου, προκειμένου να αποφευχθεί τεράστιος κίνδυνος για τις διεθνείς αερομεταφορές και άλλα μέσα μεταφοράς, στην Ευρώπη και πέραν αυτής".

💬 Maria #Zakharova: We call on #EU & #NATO countries to stop the thoughtless flooding of the unviable #Kiev regime with the latest weapons systems in order to avoid enormous risk to intl civilian aviation & other means of transport in Europe & beyond.



