Οι πολεμικές εξαγωγές της Τουρκίας προς την Ουκρανία αυξήθηκαν κατά 5.491% το πρώτο δίμηνο του 2022

Οι εξαγωγές της Αμυντικής Βιομηχανίας της Τουρκίας στην Ουκρανία, ο πρόεδρος της οποίας υποτίθεται ότι είναι υπό αμερικανικές κυρώσεις, αυξήθηκαν κατά 5.491% τους πρώτους δύο μήνες του 2022 σε σύγκριση με πέρυσι, φτάνοντας σχεδόν τα 59 εκατ. δολάρια, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύθηκαν από την Τουρκική Συνέλευση Εξαγωγέων αυτήν την εβδομάδα.

Πέρυσι, την ίδια περίοδο, οι εξαγωγές ανήλθαν σε μόλις 970.000 δολάρια.

Άγκυρα και Κίεβο έχουν μακροχρόνιους δεσμούς αμυντικής συνεργασίας. Η Ουκρανία έχει αγοράσει περισσότερα από 20 οπλισμένα μη επανδρωμένα αεροσκάφη Bayraktar TB2 τα τελευταία χρόνια, με περισσότερα από 16 να έχουν παραγγελθεί πριν από τη ρωσική εισβολή.

Ρεπορτάζ του Al-Monitor τον Ιανουάριο έδειξε ότι η Ουκρανία έλαβε έκπτωση 30 τοις εκατό για τα drones TB2, πληρώνοντας περίπου 7 εκατ. δολάρια για το καθένα.

Ο Ουκρανός υπουργός Άμυνας Ολέξιι Ρεζνίκοφ ανακοίνωσε νωρίτερα αυτό το μήνα ότι το Κίεβο έχει λάβει κι άλλα οπλισμένα drone TB2, χωρίς να αποκαλύψει τον ακριβή αριθμό. Λαμβάνοντας υπόψη τα σχέδια που ανακοινώθηκαν προηγουμένως, η Ουκρανία θα μπορούσε να έχει λάβει τουλάχιστον άλλα έξι drone.

Από την ανακοίνωση του Ρέζνικοφ στις 2 Μαρτίου, περισσότερα αεροπλάνα μεταφοράς φορτίου έχουν απογειωθεί από τη Ραιδεστό, όπου έχει το εργοστάσιό της η τουρκική εταιρεία παραγωγής μη επανδρωμένων αεροσκαφών Baykar, ιδιοκτησίας του Σελτσούκ Μπαϊρακτάρ, γαμπρού του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Η Baykar κατασκεύαζε εργοστάσιο στην Ουκρανία πριν από τον πόλεμο.

Ωστόσο, εκτός από τις πωλήσεις drone, η Τουρκία πιστεύεται επίσης ότι πουλά έξυπνα πυρομαχικά στην Ουκρανία για τις επιθέσεις με drone.

Φωτογραφίες δείχνουν επίσης ότι πολλά κομμάτια στρατιωτικού εξοπλισμού που παρήχθησαν από τουρκικές αμυντικές εταιρείες έχουν ενσωματωθεί σε ουκρανικά τεθωρακισμένα οχήματα και έχουν χρησιμοποιηθεί από τα στρατεύματα για επικοινωνίες.

#Russia #Ukraine 🇷🇺🇺🇦: Russian Forces have detained Ukrainian Combatants of "124th Territorial Defense Brigade" in #Kherson.



As a result two AKS-74 rifles, #Turkish Aselsan military radios, 400gr TNT (Trinitrotoluene) explosive blocks et... were seized by Russian Forces. pic.twitter.com/ez8YLIvsUN