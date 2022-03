Όλα τα βλέμματα στην Αττάλεια: Ξεκίνησε η τριμερής συνάντηση μεταξύ Τσαβούσογλου, Λαβρόφ και Κουλέμπα

Διατηρώντας τη στάση του επιτήδειου ουδέτερου, όπως έχει κάνει εδώ και πολλά χρόνια η Τουρκία κατάφερε να αποκτήσει τη θέση του διαμεσολαβητή στην προσπάθεια ειρήνευσης μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας, οι υπουργοί Εξωτερικών των οποίων βρίσκονται στην Αττάλεια, προσκεκλημένοι της Άγκυρας.

Ο κ. Ερντογάν μπορεί να καυχιέται ότι μπόρεσε να οργανώσει αυτή τη συνάντηση "σε ουδέτερο έδαφος", σημειώνει ο Σονέρ Τσαγαπτάι, ερευνητής του Washington Institute, αν και ομολογεί πως θα του προκαλούσε "αληθινή έκπληξη" εάν επιτυγχανόταν οποιαδήποτε συμφωνία στην Αττάλεια.

Λίγο πριν τις 10.30 ώρα Ελλάδας ξεκίνησε η τριμερής συνάντηση μεταξύ των Τσαβούσογλου, Λαβρόφ και Κουλέμπα, στην αίθουσα του ξενοδοχείου 5 αστέρων Regnum Carya, όπου στο παρελθόν έχουν φιλοξενηθεί οι Βλαντίμιρ Πούτιν και Μπαράκ Ομπάμα. "Η συνάντηση ξεκίνησε", δήλωσε στους δημοσιογράφους η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα.

Ο Τσαβούσογλου θα παραστεί στη συνάντηση αφού και οι δύο διπλωμάτες ζήτησαν την παρουσία του, είπε ο υπουργός, προσθέτοντας ότι θα φέρει κοντά υψηλόβαθμους Ρώσους και Ουκρανούς αξιωματούχους για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου στις 24 Φεβρουαρίου.

Στόχος, όπως αναφέρει Τούρκος διπλωμάτη είναι κατ' αρχάς η συμφωνία για κατάπαυση του πυρός.

Το μενού του διπλωματικού "μαραθώνιου" ξεκίνησε με μια συνάντηση μεταξύ του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου και του Ουκρανού ομολόγου του Ντμίτρο Κουλέμπα, για την οποία έκανε μια λιτή ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

