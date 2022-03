Όλα τα βλέμματα στην Αττάλεια: Ολοκληρώθηκε η τριμερής συνάντηση μεταξύ Τσαβούσογλου, Λαβρόφ και Κουλέμπα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 11:53

Διατηρώντας τη στάση του επιτήδειου ουδέτερου, όπως έχει κάνει εδώ και πολλά χρόνια η Τουρκία κατάφερε να αποκτήσει τη θέση του διαμεσολαβητή στην προσπάθεια ειρήνευσης μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας, οι υπουργοί Εξωτερικών των οποίων βρίσκονται στην Αττάλεια, προσκεκλημένοι της Άγκυρας.

Ο κ. Ερντογάν μπορεί να καυχιέται ότι μπόρεσε να οργανώσει αυτή τη συνάντηση "σε ουδέτερο έδαφος", σημειώνει ο Σονέρ Τσαγαπτάι, ερευνητής του Washington Institute, αν και ομολογεί πως θα του προκαλούσε "αληθινή έκπληξη" εάν επιτυγχανόταν οποιαδήποτε συμφωνία στην Αττάλεια.

Λίγο πριν τις 10.30 ώρα Ελλάδας ξεκίνησε η τριμερής συνάντηση μεταξύ των Τσαβούσογλου, Λαβρόφ και Κουλέμπα, στην αίθουσα του ξενοδοχείου 5 αστέρων Regnum Carya, όπου στο παρελθόν έχουν φιλοξενηθεί οι Βλαντίμιρ Πούτιν και Μπαράκ Ομπάμα. "Η συνάντηση ξεκίνησε", δήλωσε στους δημοσιογράφους η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα.

Ο Τσαβούσογλου θα παραστεί στη συνάντηση αφού και οι δύο διπλωμάτες ζήτησαν την παρουσία του, είπε ο υπουργός, προσθέτοντας ότι θα φέρει κοντά υψηλόβαθμους Ρώσους και Ουκρανούς αξιωματούχους για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου στις 24 Φεβρουαρίου. Στόχος, όπως αναφέρει Τούρκος διπλωμάτης είναι κατ' αρχάς η συμφωνία για κατάπαυση του πυρός. Είναι χαρακτηριστικός ο βαθμός που προσπαθεί να εκμεταλλευτεί επικοινωνιακά και διπλωματικά αυτή την ευκαιρία η Άγκυρα.

First images from the historic meeting between the FMs of #Ukraine and #Russia joined by FM @MevlutCavusoglu of #Türkiye in #Antalya. Could this be the moment the world averts further escalation of the war? We truly hope so and Türkiye is doing its best. @AntalyaDF



