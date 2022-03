Κουλέμπα: Οι ρωσικοί βομβαρδισμοί κρατούν "ομήρους" 400.000 ανθρώπους στη Μαριούπολη

Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα κατηγόρησε την Τετάρτη τη Ρωσία ότι κρατά ομήρους 400.000 κατοίκους της Μαριούπολης, βομβαρδίζοντας τη νότια ουκρανική πόλη-λιμάνι, παρά τις προσπάθειες για τη δημιουργία ενός ασφαλούς ανθρωπιστικού διαδρόμου για τους αμάχους.

"Σχεδόν 3.000 νεογέννητα μωρά στερούνται φαρμάκων και τροφίμων", έγραψε στο Twitter. "Η Ρωσία συνεχίζει να κρατά ομήρους πάνω από 400.000 ανθρώπους στη Μαριούπολη, εμποδίζει την ανθρωπιστική βοήθεια και την εκκένωση. Οι βομβαρδισμοί συνεχίζονται".

Russia continues holding hostage over 400.000 people in Mariupol, blocks humanitarian aid and evacuation. Indiscriminate shelling continues. Almost 3.000 newborn babies lack medicine and food. I urge the world to act! Force Russia to stop its barbaric war on civilians and babies!