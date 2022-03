Ουκρανία: Διακόπηκε πλήρως η ηλεκτροδότηση του Τσερνόμπιλ - Κίνδυνος για διαρροή ραδιενέργειας

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 15.15

Οι ουκρανικές αρχές δεν γνωρίζουν ποια είναι τα επίπεδα ραδιενέργειας στον πυρηνικό σταθμό του Τσερνομπίλ, καθώς δεν έχουν νεότερα μετά την κατάληψή του από τα ρωσικά στρατεύματα, δήλωσε την Τετάρτη ο υπουργός Ενέργειας Χέρμαν Χαλουστσένκο.

Μάλιστα, σύμφωνα με τον κρατικό διαχειριστή του εθνικού δικτύου ηλεκτροδότησης Ukrenergo, οι ρωσικές δυνάμεις φαίνεται να έχουν θέσει εκτός δικτύου τον πυρηνικό σταθμό του Τσερνόμπιλ.

Όπως αναφέρεται, "η ηλεκτροδότηση του πυρηνικού σταθμού του Τσερνόμπιλ και των συστημάτων ασφαλείας του έχουν διακοπεί "πλήρως" εξαιτίας των ρωσικών στρατιωτικών ενεργειών".

Ραδιενεργές ουσίες είναι πιθανόν να διαφύγουν από τον πυρηνικό σταθμό του Τσερνόμπιλ, επειδή το χρησιμοποιημένο πυρηνικό καύσιμο δεν μπορεί να ψυχθεί μετά την διακοπή της ηλεκτροδότησης, ανακοίνωσε από την πλευρά της η ουκρανική κρατική εταιρεία Energoatom, διαχειρίστρια των τεσσάρων πυρηνικών σταθμών της Ουκρανίας.

Οι εργασίες για την αποκατάσταση της σύνδεσης με το δίκτυο και της ηλεκτροδότησης του πυρηνικού σταθμού, ο οποίος έχει καταληφθεί από ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις, δεν είναι δυνατές λόγω των εχθροπραξιών, διευκρίνισε η Energoatom.

Ο σταθμός του Τσερνόμπιλ βρίσκεται σε ζώνη αποκλεισμού και περιλαμβάνει ανενεργούς πυρηνικούς αντιδραστήρες και εγκαταστάσεις ραδιενεργών αποβλήτων.

Η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (IAEA) δεν έχει αντιδράσει στις προειδοποιήσεις.

Λίγες ώρες νωρίτερα, η IAEA είχε ανακοινώσει ότι η μετάδοση εξ αποστάσεως των δεδομένων από τα συστήματα ελέγχου έχει διακοπεί.

Η IAEA αναφερόταν στις κάμερες και άλλα όργανα που έχουν τοποθετηθεί από τον διεθνή οργανισμό στο πλαίσιο της αποστολής ελέγχου του ειρηνικού χαρακτήρα των πυρηνικών προγραμμάτων στον κόσμο.

Περισσότεροι από 200 τεχνικοί και φύλακες έχουν εγκλωβιστεί στις εγκαταστάσεις, εργαζόμενοι συνεχώς επί 13 ημέρες υπό ρωσική παρακολούθηση.

Η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας ζήτησε από την Ρωσία να τους επιτρέψει εναλλασσόμενες βάρδιες, ρεπό και καθορισμένο ωράριο, που είναι βασικά στοιχεία για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων.

"Είμαι πολύ ανήσυχος για την δυσχερή και αγχώδη κατάσταση στην οποία βρίσκεται το προσωπικό στον πυρηνικό σταθμό του Τσερνόμπιλ και για τους πιθανούς κινδύνους που αυτή η κατάσταση σημαίνει για την πυρηνική ασφάλεια", προειδοποίησε ο επικεφαλής της IAEA Ραφαέλ Γκρόσι.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Ντμίτρο Κουλέμπα δήλωσε ότι η Ρωσία θα πρέπει να κηρύξει προσωρινή κατάπαυση του πυρός για να επιτρέψει την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης του πυρηνικού σταθμού του Τσερνόμπιλ, προειδοποιώντας ότι είναι πιθανόν να υπάρξει διαρροή ραδιενέργειας αν συνεχισθεί η διακοπή.

"Οι εφεδρικές γεννήτριες ντίζελ έχουν 48ωρη ικανότητα παροχής ενέργειας στον σταθμό του Τσερνόμπιλ. Μετά από αυτό, τα συστήματα ψύξης της δεξαμενής αποθήκευσης χρησιμοποποιημένου πυρηνικού καυσίμου θα σταματήσουν να λειτουργούν και οι διαρροές ραδιενέργειας θα είναι επικείμενες", έγραψε στο Twitter.

Reserve diesel generators have a 48-hour capacity to power the Chornobyl NPP. After that, cooling systems of the storage facility for spent nuclear fuel will stop, making radiation leaks imminent. Putin’s barbaric war puts entire Europe in danger. He must stop it immediately! 2/2