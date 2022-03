Ουκρανία: Κλείνουν δωμάτια Airbnb για να στηρίξουν οικονομικά Ουκρανούς πολίτες

Οι οικοδεσπότες της Airbnb που βρίσκονται σε περιοχές της Ουκρανίας που μαστίζονται από τον πόλεμο είδαν μια αύξηση στις online κρατήσεις από επισκέπτες που δεν σκοπεύουν να έρθουν, αλλά θέλουν να δείξουν την υποστήριξή τους.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα της Wall Street Journal, μια καμπάνια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που ξεκίνησε στις 2 Μαρτίου έχει φέρει χιλιάδες κρατήσεις σε όλη τη χώρα, ακόμη και όταν οι ρωσικές δυνάμεις βομβαρδίζουν αδιακρίτως γειτονιές αμάχων σε πόλεις όπως το Χάρκοβο, το Τσερνίχοβ, η Μαριούπολη και το Σούμι.

Ο στόχος είναι να φτάσουν τα χρήματα στα χέρια των Ουκρανών το συντομότερο δυνατό, δήλωσε ο Rob Meehan, οικοδεσπότης της Airbnb με ακίνητα στη Γκουανταλαχάρα και το Πουέρτο Βαγιάρτα του Μεξικού, ο οποίος συμμετείχε στη συγκεκριμένη προσπάθεια.

Ως οικοδεσπότης ο ίδιος, ο κ. Meehan δήλωσε ότι γνώριζε ότι οι ιδιοκτήτες θα πληρώνονταν εντός μιας ημέρας από την ημερομηνία άφιξης. Η Airbnb δήλωσε ότι η πληρωμή αποδεσμεύεται 24 ώρες μετά την καθορισμένη ώρα check-in του ακινήτου, ανεξάρτητα από το αν εμφανίζεται ο επισκέπτης.

Έστειλε μήνυμα στον οικοδεσπότη για να ενημερώσει ότι η κράτησή του ήταν μια πράξη αλληλεγγύης και ότι δεν είχε την πρόθεση να εμφανιστεί. Εκείνη απάντησε λίγα λεπτά αργότερα, ευχαριστώντας τον για την υποστήριξή του.

Η εκστρατεία απέκτησε ώθηση όταν ο διευθύνων σύμβουλος της Airbnb Brian Chesky έκανε retweet ένα από τα αρχικά μηνύματα.

You want to support people in Ukraine? Go to your airBnB and book a week or weekend in one of the cities. Or towns and donate the room. Take the middle man out of your donation. We just did. #Ukraine #peace #BookUkraine #lviv 🇺🇦@Ukraine pic.twitter.com/OdXr0ceg24