Το Σαββατοκύριακο ο τρίτος γύρος συνομιλιών Ουκρανίας - Ρωσίας

Ο τρίτος γύρος των συνομιλιών μεταξύ της Κίεβου και Μόσχας θα πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο, είπε ο ρώσος πρόεδρος Πούτιν στον γερμανό καγκελάριο Σολτς, με τις πληροφορίες από την ουκρανική πλευρά να επιβεβαιώνουν την είδηση.

Ειδικότερα, όπως μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο, σύμβουλος του πρόεδρου Ζελένσκι επιβεβαίωσε ότι η Ουκρανία σκοπεύει να συμμετάσχει στον τρίτο γύρο συνομιλιών εντός του προσεχούς Σαββατοκύριακου.

#BREAKING Ukraine plans to hold third round of talks with Russian officials this weekend: presidential advisor pic.twitter.com/unXdt9pKAR