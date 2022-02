Κομισιόν: Βγαίνουν από το SWIFT ρωσικές τράπεζες - παγώνουν τα περιουσιακά στοιχεία της κεντρικής τράπεζας της Ρωσίας

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 01:15

H Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδιάζει να επιβάλει περαιτέρω κυρώσεις στη Ρωσία για την εισβολή της στην Ουκρανία, μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλους δυτικούς εταίρους, συμπεριλαμβανομένης της αποκοπής ορισμένων ρωσικών τραπεζών από το σύστημα διατραπεζικών πληρωμών SWIFT, δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σε έκτακτη ενημέρωση από τις Βρυξέλλες.

"Πρώτον, δεσμευόμαστε να διασφαλίσουμε ότι ένας συγκεκριμένος αριθμός ρωσικών τραπεζών θα αφαιρεθεί από το SWIFT", δήλωσε η επικεφαλής της Κομισιόν και πρόσθεσε: "αυτό θα σταματήσει τις τράπεζες αυτές να λειτουργούν σε παγκόσμια κλίμακα και θα εμποδίσει ουσιαστικά τις ρωσικές εξαγωγές και εισαγωγές".

"Δεύτερον, θα παγώσουμε τα περιουσιακά στοιχεία της κεντρικής τράπεζας της Ρωσίας".

Όπως ανέφερε η πρόεδρος της Επιτροπής, αυτό θα οδηγήσει σε πάγωμα των συναλλαγών και θα καταστήσει αδύνατη την ρευστοποίηση των περιουσιακών της στοιχείων.

Και τέλος, "θα εργαστούμε για να απαγορεύσουμε στους Ρώσους ολιγάρχες να χρησιμοποιούν τα χρηματοοικονομικά τους περιουσιακά στοιχεία στις αγορές μας", πρόσθεσε.



"Ο Πούτιν ξεκίνησε μια πορεία με στόχο να καταστρέψει την Ουκρανία. Αλλά αυτό που κάνει επίσης, στην πραγματικότητα, είναι να καταστρέφει το μέλλον της χώρας του", τόνισε.

In coordination with 🇺🇸🇫🇷🇩🇪🇮🇹🇨🇦🇬🇧 I will now propose new measures to EU leaders to strengthen our response to Russia’s invasion of Ukraine and cripple Putin’s ability to finance his war machine. https://t.co/iU2waDzo9s