Σε εξέλιξη η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία - Εκρήξεις σε Κίεβο και άλλες πόλεις

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 08.57

Γενικευμένη ρωσική επίθεση βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί της Πέμπτης στην Ουκρανία, μετά τη στρατιωτική επιχείρηση στα ανατολικά της χώρας που διέταξε λίγο πριν από τις 05.00 (ώρα Ελλάδος) ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, για την υπεράσπιση όπως ισχυρίστηκε των περιοχών που βρίσκονται στα χέρια των αυτονομιστών. "Αποφάσισα να διεξαχθεί στρατιωτική επιχείρηση", δήλωσε σε έκτακτο τηλεοπτικό διάγγελμά του.

Ο κ. Πούτιν είπε ότι η χώρα του δεν μπορούσε να ανεχθεί τις απειλές, όπως τις χαρακτήρισε, από την Ουκρανία και προειδοποίησε εναντίον οποιασδήποτε ξένης ανάμειξης, επισημαίνοντας ότι εάν υπάρξει η Μόσχα θα ανταποδώσει αμέσως, μεταδίδουν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Είπε ότι οι συνθήκες απαιτούσαν την ανάληψη αποφασιστικής δράσης από τη Ρωσία και διαβεβαίωσε πως σκοπός δεν είναι η επιβολή κατοχής. Αξίωσε οι Ουκρανοί στρατιώτες να καταθέσουν τα όπλα και να πάνε σπίτια τους, ενώ σημείωσε ότι στόχος της επιχείρησης είναι η προστασία του λαού της ανατολικής Ουκρανίας.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν πρόσθεσε πως την ευθύνη για την όποια αιματοχυσία ακολουθήσει θα την έχει το "ουκρανικό καθεστώς".

Μερικά λεπτά αφού μίλησε ο Ρώσος πρόεδρος, δημοσιογράφοι μετέδωσαν πως άκουσαν ομοβροντίες πυροβολικού κοντά στο Κίεβο και πυρά στην περιοχή του αεροδρομίου Μπορισπίλ.

Ρεπόρτερ του αμερικανικού τηλεοπτικού δικτύου Fox News μεταδίδει πως ακούγονται εκρήξεις στο Κίεβο, λεπτά αφότου ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν ανακοίνωσε ότι ενέκρινε τη διεξαγωγή στρατιωτικής επιχείρησης στην Ουκρανία.

Σειρήνες ήχησαν γύρω από το Κίεβο το πρωί της Πέμπτης και ο υπουργός Άμυνας της χώρας δήλωσε ότι ουκρανικές μονάδες, κέντρα στρατιωτικού ελέγχου και αεροδρόμια στα ανατολικά της Ουκρανίας δέχονται ρωσικούς βομβαρδισμούς.

Ο στρατός δήλωσε ότι η πολεμική αεροπορία της Ουκρανίας προσπαθούσε να αποκρούσει ρωσική αεροπορική επίθεση.

image from the Ukrainian President’s office sent to CNN's @mchancecnn following the loud explosions the team heard on the ground in #Kyiv #Ukraine pic.twitter.com/IpJTDdmSCc