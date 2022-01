H Amazon αναστέλλει το "μπλόκο" στις πιστωτικές κάρτες Visa που έχουν εκδοθεί στη Βρετανία

Η Amazon.com ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι δεν θα σταματήσει να δέχεται πληρωμές στον ιστότοπό της με πιστωτικές κάρτες Visa οι οποίες έχουν εκδοθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο μέσα στον Ιανουάριο, όπως είχε ανακοινώσει πρόσφατα, προσθέτοντας ότι συνεργάζεται με την Visa για την επίλυση προβλήματος που έχει ανακύψει με τις υψηλές χρεώσεις της τελευταίας στις συναλλαγές.

"Η αναμενόμενη αλλαγή σχετικά με την χρήση πιστωτικών καρτών στον ιστότοπο Amazon.co.uk δεν θα λάβει χώρα στις 19 Ιανουαρίου, όπως είχε ανακοινωθεί", ενημέρωνει μέσω will no longer take place on January 19," ενημερώνει μέσω email τους πελάτες της η Amazon.

"Συνεργαζόμαστε στενά με την Visa για μια πιθανή λύση η οποία θα επιτρέψει στους πελάτες μας να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν πιστωτικές κάρτες Visa στο Amazon.co.uk", καταλήγει η εταιρεία, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.