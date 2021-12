Παγκοσμίου φήμης οικονομολόγος: Μετρώ τον πληθωρισμό της Τουρκίας στο 137%

Ο Στιβ Χάνκε, καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς, επέκρινε τις ανορθόδοξες οικονομικές πολιτικές του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, αφού ο τελευταίος δεσμεύτηκε να μειώσει τον πληθωρισμό της Τουρκίας στο 4%.

"Πρέπει να ονειρεύεται. Σήμερα, μετρώ τον πληθωρισμό της Τουρκίας στο 137,76%/έτος, περισσότερο από 6 φορές πάνω από το ψεύτικο επίσημο επιτόκιο. Στον πραγματικό κόσμο, τα επιτόκια ακολουθούν τον πληθωρισμό", έγραψε ο Χάνκε στο Twitter.

Pres. Erdogan has pledged to lower Turkey's inflation to 4%/yr. He must be dreaming. Today, I measure Turkey's inflation at 137.76%/yr, more than 6x the phony official rate. In the real world, interest rates follow inflation.https://t.co/3att3ZrO2o