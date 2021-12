Διασπάσεις απειλούν να διαλύσουν τη Μουσουλμανική Αδελφότητα - Η Τουρκία πάλι στο επίκεντρο

Η Μουσουλμανική Αδελφότητα της Αιγύπτου καυχιέται επί δεκαετίες για την ενότητα των μελών της και την ικανότητά της να αντέχει σε όλες τις εξωτερικές πιέσεις. Αλλά η τελευταία διάσπαση που έπληξε την ιεραρχία της ομάδας έληξε με μια φατρία με έδρα την Τουρκία να κηρύττει την απομάκρυνση του εκτελόντα χρέη Γενικού Καθοδηγητή Ιμπραχίμ Μουνίρ με έδρα το Λονδίνο.

Όπως έγραψε ο Χάνι Γκοράμπα, Αιγύπτιος συγγραφέας του Egypt's Arab Spring: The Long and Winding Road to Democracy, πολιτικός, αντιτρομοκρατικός αναλυτής στο Al Ahram Weekly, και τακτικός συνεργάτης του BBC, ο εκπρόσωπος της Μουσουλμανικής Αδελφότητας Ταλαάτ Φαχμί ανακοίνωσε την κίνηση στις 13 Οκτωβρίου, αφού ο Μουνίρ ανέστειλε τα καθήκοντα έξι μελών που εδρεύουν στην Τουρκία για φερόμενη διαφθορά και υπεξαίρεση. Ο Μουνίρ ενήργησε μονομερώς, είπε ο Φαχμί, ενώ ένα πάνελ της Αδελφότητας που περιλαμβάνει τους ίδιους ανθρώπους που εκδίωξε ο Μουνίρ, αποφάσισε ότι δεν μπορούσε πλέον να ηγείται. "Είναι σημαντικό όποιος ορκίστηκε να κατέχει υψηλότερες θέσεις ενώπιον του Γραφείου Καθοδήγησης της ομάδας να διατηρήσει το σύστημα και τους καταστατικούς κανονισμούς", είπε ο Φάχμι.

Πρόκειται για μια άνευ προηγουμένου πράξη διαφωνίας στα 93 χρόνια ύπαρξης της ομάδας. Η απόφαση να εκδιωχθεί ο Γενικός Καθοδηγητής ελήφθη από μια ομάδα υπό την ηγεσία του Γενικού Γραμματέα της Μουσουλμανικής Αδελφότητας Μαχμούντ Χουσεΐν. Πραγματοποιήθηκε ημέρες αφότου ο Μουνίρ απέλυσε τα έξι μέλη, συμπεριλαμβανομένου του Χουσεΐν, και άνοιξε έρευνα για τις δραστηριότητές τους.

Ο Μουνίρ, 84 ετών, είναι το γηραιότερο υψηλόβαθμο μέλος της ομάδας. Έγινε βασικός ηγέτης το 2013 αφότου η Αίγυπτος κήρυξη απαγορευμένη την ομάδα και συνέλαβε τον τότε στρατηγικό καθοδηγητή της Μοχάμεντ Μπαντιέ. Ο Μπαντιέ έλαβε διάφορες ποινές ισόβιας φυλάκισης το περασμένο έτος σε σχέση με τις βίαιες διαδηλώσεις που ακολούθησαν την αναγκαστική απομάκρυνση της Αδελφότητας από την εξουσία από τον αιγυπτιακό στρατό.

Ο Μουνίρ βοήθησε την Αδελφότητα να επιβιώσει από τις έρευνες της βρετανικής κυβέρνησης σχετικά με τις σχέσεις της οργάνωσης με τον εξτρεμισμό το 2014. Ο ίδιος είπε σε επιτροπή του Κοινοβουλίου ότι ο ισλαμικός νόμος ανέχεται αποστάτες και ομοφυλοφίλους. Έγινε γενικός καθοδηγητής εν ενεργεία τον Αύγουστο του 2020 αφότου η Αίγυπτος συνέλαβε τον εγκέφαλο της Αδελφότητας, Μαχμούντ Εζάτ.

Οι εκατέρωθεν κατηγορίες και ο αγώνας για την εξουσία οδήγησαν τον Μοχτάρ Νουχ, έναν πρώην ηγέτη της Μουσουλμανικής Αδελφότητας που έγινε πληροφοριοδότης, να αποκαλύψει ότι το γραφείο της Αδελφότητας στην Τουρκία –με επικεφαλής τον Χουσεΐν– λαμβάνει περίπου 1,7 εκατομμύρια δολάρια μηνιαίως από την τουρκική κυβέρνηση, υποστήριξη που χρονολογείται από το 2013. Ο Μουνίρ προσπαθεί τώρα να κάνει αυτά τα λεφτά να πηγαίνουν στο Λονδίνο αντί για την Κωνσταντινούπολη.

Σε ένα βίντεο, ο Μουνίρ χαρακτήρισε την απομάκρυνσή του "παράνομη και αντισυνταγματική". Είπε ότι δεν εξεπλάγη από την κίνηση, αλλά υποστήριξε ότι τα μέλη που έχουν απολυθεί δεν είναι εξουσιοδοτημένα να ενεργήσουν εναντίον του. "Όποιος συνέβαλε σε αυτές τις διαδικασίες έχει αποβληθεί από την ομάδα", είπε.

Ο Μουνίρ ενίσχυσε πρόσφατα την προσωπική του ασφάλεια μετά από εσωτερικές απειλές δολοφονίας, ανέφερε μια ανώνυμη πηγή στο Sky News Arabia. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο Χουσεΐν ετοιμάζεται να δηλώσει τον εαυτό του ως εν ενεργεία καθοδηγητή, ενώ μια ομάδα που συνδέεται μαζί του προσπαθεί να απαλλαγεί από τον Μουνίρ.

"Η κουλτούρα της δολοφονίας και της ένοπλης δράσης δεν είναι καινοτομία για την Αδελφότητα, αλλά είναι ένα καθιερωμένο έθιμο και στόχευε οποιονδήποτε διαφωνεί ή αντιτίθεται στους προσανατολισμούς της ομάδας από την ίδρυσή της από τον Χασάν αλ Μπάνα", αποκάλυψε ο Αιγύπτιος ειδικός στην αντιτρομοκρατία, Άμρο Φαρούκ στο Sky News Arabiα.

Ο Μουνίρ προσπαθεί να αποκαλύψει οικονομικές και διοικητικές παραβιάσεις από τον Χουσεΐν και τους συμμάχους του για να διευθετήσει τον λογαριασμό μαζί τους, είπε ο Φαρούκ.

Η ομάδα έχει βιώσει μια σειρά από ρήξεις τα τελευταία χρόνια, με τα μέλη να ανταλλάσσουν κατηγορίες για ξεπούλημα φυλακισμένων μελών της Αδελφότητας στην Αίγυπτο και υπεξαίρεση χρημάτων. Μερικά από τα φυλακισμένα μέλη της Αδελφότητας έχουν δεσμευτεί να συμφιλιωθούν με την αιγυπτιακή κυβέρνηση.

Η έκκληση για συμφιλίωση επαναλήφθηκε τον περασμένο μήνα. Αυτή τη φορά, ωστόσο, ήταν οι μαχόμενοι ηγέτες της Αδελφότητας που κλήθηκαν να συμφιλιωθούν με την αιγυπτιακή κυβέρνηση. Ορισμένοι κρατούμενοι της Μουσουλμανικής Αδελφότητας υπέγραψαν αίτηση για την απελευθέρωσή τους με αντάλλαγμα να εγκαταλείψουν οποιαδήποτε πολιτική δραστηριότητα και απαίτηση. Μέχρι στιγμής δεν έχει δοθεί επίσημο σχόλιο.

Ο εκπρόσωπος του Μουνίρ, Οσάμα Σόλιμαν, παραδέχτηκε ότι η Αδελφότητα βρίσκεται σε κρίση. Η μόνη λύση περιλαμβάνει την υποχώρηση της τουρκικής παράταξης και τη συμμόρφωση με την έρευνα και τα αποτελέσματά της.

"Εάν η ομάδα του Χουσεΐν επιμείνει στις θέσεις της, έχουν απομακρυνθεί από την ομάδα", είπε ο Σόλιμαν. "Η κρίση έχει επηρεάσει αρνητικά τη δύναμη της δομής της οργάνωσης προσωρινά".

Παρά τα ρήγματα, ο Σόλιμαν αρνήθηκε ότι η ομάδα διασπάται. "Υπάρχει μόνο μία ομάδα και δεν υπάρχει διαφωνία", είπε στο Al Jazeera Mubasher στις 18 Οκτωβρίου, "και τα έξι άτομα που παραπέμφθηκαν για έρευνα είναι υποχρεωμένα να παραμείνουν σιωπηλά προς το παρόν".

Ο παγκόσμιος καταστατικός χάρτης της Μουσουλμανικής Αδελφότητας, που τροποποιήθηκε το 1994, ορίζει ότι το Συμβούλιο της Σούρα θα μπορούσε να παραπέμψει τον γενικό καθοδηγητή εάν δεν μπορέσει να εκτελέσει τα καθήκοντά του. Η παραπομπή απαιτεί έγκριση από τα δύο τρίτα του διοικητικού συμβουλίου της Αδελφότητας. Όμως ο Μουνίρ διέλυσε το συμβούλιο τον Ιούλιο και ισχυρίζεται ότι η τουρκική παράταξη δεν έχει εξουσία να τον απομακρύνει.

"Αυτή η κρίση δεν θα τύχει καλής αντιμετώπισης από την οργάνωση όπως οι προηγούμενες κρίσεις, επειδή βρίσκεται ανάμεσα σε δύο μέτωπα, καθένα από τα οποία διαθέτει πολλά μέσα εξουσίας", είπε ο πολιτικός συγγραφέας Εσάμ Αμπντέλ Σάφι, που συνδέεται με τη Μουσουλμανική Αδελφότητα, μιλώντας στο Al Jazeera Muhasher.

Μια πρόσφατη προσπάθεια επίλυσης της διαφοράς απέτυχε καθώς η παράταξη της Αδελφότητας στην Τουρκία αρνήθηκε να παραχωρήσει τον έλεγχο των επιχειρήσεων και των μέσων ενημέρωσης στη διοίκηση του Μουνίρ. Αυτά περιλαμβάνουν το τηλεοπτικό του δίκτυο "Watan" και τον επίσημο ιστότοπο της Μουσουλμανικής Αδελφότητας, Ikhwan Online, τον οποίο διευθύνει ο Φαχμί.

Αιγύπτιοι πολιτικοί παρατηρητές βλέπουν την τρέχουσα κρίση ως τη βαθύτερη στην 93χρονη ιστορία της Αδελφότητας.

Μάλιστα είχε γραφτεί και πριν δύο μήνες ότι η κρίση επεκτείνεται σε όλη τη Μέση Ανατολή, επηρεάζοντας πολλές χώρες.

Επιπλέον, αυτό το ρήγμα αντιπροσωπεύει μια παραβίαση μιας από τις βασικές αρχές της ομάδας που είναι η ακρόαση και η υπακοή. Αυτό είναι ένα δόγμα που όλα τα νέα μέλη της ομάδας ορκίζονται να υπακούουν χωρίς αμφιβολία. Αλλά η πρόσφατη ρήξη έχει πετάξει μακριά αυτό το δόγμα και μαζί με αυτό πολλά από όσα έχουν απομείνει από την αξιοπιστία των ηγετών της Μουσουλμανικής Αδελφότητας στα μάτια των μελών της.

