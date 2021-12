Ο αληθινός ετήσιος πληθωρισμός στην Τουρκία αγγίζει το 60%, λέει ερευνητική ομάδα

Ο ετήσιος πληθωρισμός της Τουρκίας είναι σχεδόν 60%, διαπιστώνει ερευνητική ομάδα

Λίγο πριν η κρατική υπηρεσία TürkStat ανακοινώσει τον επίσημο ρυθμό πληθωρισμού καταναλωτή στην Τουρκία τον Νοέμβριο του 2021 στο 21,31%, η Ομάδα Έρευνας Πληθωρισμού (ENAG) είχε ανακοινώσει το δικό της ποσοστό: 58,65%.

Η Inflation Research Group (ENAG), η οποία ιδρύθηκε από μια ομάδα ακαδημαϊκών και ανακοινώνει εναλλακτικούς ρυθμούς πληθωρισμού στην Τουρκία, υπολόγισε ότι ο μηνιαίος καταναλωτικός πληθωρισμός της Τουρκίας ήταν 9,91% και ο ετήσιος πληθωρισμός ήταν 58,65% τον Νοέμβριο του 2021.

ENAGrup Consumer Price Index increased by %9.91 in November.



The last 12 months increase in ENAGrup Consumer Price Index (E-CPI) is %58.65.