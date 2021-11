Ο στρατηγός των ΗΑΕ Αλ Ραΐσι, που κατηγορείται για βασανιστήρια, εξελέγη πρόεδρος της Ιντερπόλ

Ο στρατηγός των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων Άχμεντ Νάσερ Αλ Ραΐσι, στόχος καταγγελιών για "βασανιστήρια" στη Γαλλία και την Τουρκία, εξελέγη σήμερα πρόεδρος της Ιντερπόλ, ανακοίνωσε ο οργανισμός αστυνομικής συνεργασίας.

"Ο κ. Άχμεντ Νάσερ Αλ Ραΐσι (...) εξελέγη στη θέση του προέδρου", αναφέρει η Ιντερπόλ σε μήνυμά της στο Twitter.

Mr Ahmed Nasser AL RAISI of the United Arab Emirates has been elected to the post of President (4-yr term). pic.twitter.com/pJVGfJ4iqi