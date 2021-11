Η αλλαγή κλίματος στη Μέση Ανατολή: Γιατί τα ΗΑΕ προσέγγισαν την Τουρκία

Τουρκικές εταιρείες και επενδυτές θέλουν να εγκατασταθούν στο Ντουμπάι. Τα τηλέφωνα συμβούλων τουρκικών επιχειρήσεων χτυπούν ασταμάτητα από τότε που τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Τουρκία επισκεύασαν τους... καταπονημένους δεσμούς τους.

Όπως ανέφερε η Fatma Emrem της Tamim Consulting, μιλώντας στο Bloomberg το κύριο ερώτημά τους είναι "πόσο σίγουροι πρέπει να είμαστε ότι οι καλές σχέσεις θα συνεχιστούν". "Ενθαρρύνονται από τις πρόσφατες μεταρρυθμίσεις και το χαμηλότερο κόστος εγκατάστασης της εταιρείας, αλλά θέλουν να είναι σίγουροι ότι η πολιτική δεν θα διαταράξει τις δραστηριότητές τους στο μέλλον".

Υπήρξε μία ταχεία ανατροπή από τότε που τα ΗΑΕ αποκάλυψαν τη μεταστροφή της εξωτερικής τους πολιτικής τον Σεπτέμβριο, υποσχόμενοι να αποσυρθούν από τις πολιτικές συγκρούσεις και να επικεντρωθούν εκ νέου στην οικονομία - δεσμεύντας 150 δισεκατομμύρια δολάρια, τα οποία θα διοχετευθούν σε επενδύσεις μέσω βαθύτερων δεσμών με ταχέως αναπτυσσόμενες οικονομίες, συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας.

Η στροφή προς αυτό το κλίμα είναι μέρος μιας ευρύτερης ευθυγράμμισης που έχει ωθήσει πρώην ανταγωνιστές και αντιπάλους στη Μέση Ανατολή να ξεπερνούν διαφορές που αρκετές φορές είναι βίαιες ακόμα και εμπόλεμες, καθώς οι ΗΠΑ αποστασιοποιούνται από την περιοχή. Μετά από μια δεκαετία παρεμβατισμού που κόστισε δισεκατομμύρια δολάρια σε χαμένες ευκαιρίες, είναι επίσης το πιο ξεκάθαρο σημάδι μέχρι τώρα ότι το επιχειρηματικό μοντέλο του Ντουμπάι έχει κερδίσει.

Το Ντουμπάι μια μεγαλούπολη με ατού το πετρέλαιο που πλούτισε το Άμπου Ντάμπι, το μεγαλύτερο από τα επτά εμιράτα των ΗΑΕ, μετατράπηκε σε παγκόσμιο οικονομικό κέντρο παρακάμπτοντας τις περιφερειακές συγκρούσεις και τοποθετώντας τον εαυτό του σε ένα σταθερό, αφορολόγητο λιμάνι σε μια θάλασσα προβλημάτων.

Ήταν το Ντουμπάι που πίεσε για αναθεώρηση των εξωτερικών πολιτικών που είχαν αφήσει τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με έναν αυξανόμενο κατάλογο εχθρών, είπαν δύο άτομα που γνωρίζουν το θέμα, μιλώντας στο Bloomberg. Οι επιθέσεις σε εγκαταστάσεις πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας το 2019 και η διακοπή της ναυτιλίας στον Περσικό Κόλπο όξυναν την συγκέντρωση στην ευπάθεια των ΗΑΕ, αλλά ο αυξανόμενος ανταγωνισμός από τη Σαουδική Αραβία έπεισε τελικά το Άμπου Ντάμπι να αλλάξει πορεία.

Οι επιχειρήσεις ήταν στην κορυφή της ατζέντας όταν ο ντε φάκτο ηγέτης των ΗΑΕ συναντήθηκε με τον Τούρκο ομόλογό του την Τετάρτη, γυρίζοντας σελίδα σε μια δεκαετία τεταμένων σχέσεων και δηλητηριώδους ρητορικής για την ίδρυση ενός ταμείου 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων για επένδυση στη χώρα σε μια περίοδο οικονομικής αναταραχής.

Ήδη, διαφημίσεις για τουρκικές εταιρείες έχουν εμφανιστεί σε ηλεκτρονικές πινακίδες έξω από το Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου του Ντουμπάι. Ένα τουρκικό περίπτερο τοποθετήθηκε εσπευσμένα στο Dubai Expo και μια ανώτερη επιχειρηματική αντιπροσωπεία έφτασε λίγο πριν από την επίσκεψη ορόσημο του Σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναχιάν στην Άγκυρα.

"Επιστρέφουν στα βασικά. στην κλασική φιλοσοφία του Ντουμπάι για τη μη παρέμβαση, την ουδετερότητα και την επιχειρηματική προσέγγιση", είπε ο Jim Krane, συγγραφέας του βιβλίου του 2009 "City of Gold: Dubai and the Dream of Capitalism". "Η πολιτική του Άμπου Ντάμπι να επιλέγει πλευρές και να επιλέγει μάχες ήταν κακή για την οικονομία. Συνειδητοποίησαν ότι αυτή δεν είναι μια επιτυχημένη στρατηγική".

Επιστροφή στις μπίζνες

Ο οικονομικός αντίκτυπος θα μπορούσε να είναι σημαντικός καθώς η μετατόπιση συνδυάζεται με τις υψηλότερες τιμές του πετρελαίου και την παγκόσμια ανάκαμψη από τον Covid-19.

Όταν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ενώθηκαν με τη Σαουδική Αραβία, την Αίγυπτο και το Μπαχρέιν μποϊκοτάροντας το Κατάρ το 2017 λόγω των δεσμών του με ισλαμιστικές ομάδες και το Ιράν, διέγραψαν τουλάχιστον 3,5 δισεκατομμύρια δολάρια από το ετήσιο εμπόριο εν μία νυκτί και στέρησαν ευκαιρίες από εταιρείες με έδρα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, καθώς ο γείτονάς τους προετοιμαζόταν για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022, κατασκευάζοντας ποδοσφαιρικά γηπέδα, ξενοδοχεία και δρόμους. Το Κατάρ, που προηγουμένως αγόραζε τα περισσότερα οικοδομικά υλικά από τα ΗΑΕ, αναγκάστηκε να βρει νέους προμηθευτές. Οι αποστολές επαναδρομολογήθηκαν στα λιμάνια του Ομάν.

Το εμπόριο με την Τουρκία μειώθηκε κατά 44% το 2018, μετά τη διαμάχη με το Κατάρ που την έφερε στη μάχη. Υποστηρίζοντας επίσης τους ισλαμιστές, η Τουρκία ανέπτυξε στρατεύματα στο Κατάρ, εντείνοντας περαιτέρω τους δεσμούς. Τον επόμενο χρόνο, οι δύο χώρες μπήκαν στον εμφύλιο πόλεμο της Λιβύης από αντίπαλες πλευρές.

Εν τω μεταξύ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα υποστήριξαν την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να εγκαταλείψει την πυρηνική συμφωνία του Ιράν και να επιβάλει εκ νέου κυρώσεις το 2018. Το εμπόριο με το Ιράν μειώθηκε περισσότερο από το ήμισυ στα 5 δισεκατομμύρια δολάρια τον επόμενο χρόνο, σύμφωνα με στοιχεία του Bloomberg. Την ίδια μέρα με την επίσκεψη ορόσημο στην Άγκυρα, ο Υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν συναντήθηκε με ανώτερους αξιωματούχους στο Ντουμπάι και ανακοίνωσε μια "νέα σελίδα" στις σχέσεις.

"Η συναίνεση ήταν ότι ήρθε τώρα η ώρα να μετριαστούν οι εντάσεις μετά από 10 χρόνια όπου το Ντουμπάι πλήρωσε ένα τίμημα", δήλωσε ο Αμπντουλχαλίκ Αμπντάλα, καθηγητής πολιτικών επιστημών των ΗΑΕ.

Η χαλάρωση των εντάσεων κυματίζει ήδη στον κολπίσκο του Ντουμπάι, όπου μικρά ξύλινα πλοία γνωστά ως dhows διέσχιζαν για δεκαετίες το στενό τμήμα της θάλασσας προς το Ιράν.

Ο Μοχσέν Αμπντουλά, ντόπιος της επαρχίας Μπουσέρ του Ιράν, μαζί με το 10μελές πλήρωμά του συνήθιζαν να πραγματοποιούν δώδεκα ταξίδια ένα χρόνο πριν από την επιβολή των αμερικανικών κυρώσεων. Αυτά μειώθηκαν σε τρία καθώς οι περιορισμοί έγιναν αυστηρότεροι. Οι εμπορικές συναλλαγές του Ντουμπάι με την Ισλαμική Δημοκρατία ανέβηκαν φέτος στα επίπεδα πριν από τις κυρώσεις.

"Τα τελευταία πέντε χρόνια ήταν πολύ δύσκολα και αντιμετωπίσαμε προβλήματα και στα δύο άκρα", είπε ο 38χρονος, καθώς οι εργάτες στοίβαζαν κουτιά με φούρνους μικροκυμάτων, ηλεκτρικές σκούπες και κλιματιστικά στο καινούργιο dhow του. "Η επιχείρηση άρχισε να βελτιώνεται φέτος".

Καμία πραγματική αλλαγή

Ως επί το πλείστον, η προσέγγιση laissez-faire του Ντουμπάι δεν ήταν αντίθετη με τα ευρύτερα ΗΑΕ. Ήταν μετά τις εξεγέρσεις της Αραβικής Άνοιξης του 2011, όταν άρχισαν να εμφανίζονται οι διαφορές.

Για το Άμπου Ντάμπι, η αποτροπή των επαναστατικών δυνάμεων που σαρώνουν τη Μέση Ανατολή είχε προτεραιότητα έναντι της προσέλκυσης ξένων επενδυτών, μια προοπτική που εν μέρει καθοδηγείται από αυτό που λένε οι διπλωμάτες ότι είναι η ενασχόληση του Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναχιάν με την ασφάλεια.

Έχοντας περιοριστεί από ένα bailout από τον πλουσιότερο γείτονά του εν μέσω της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης τρία χρόνια νωρίτερα, το Ντουμπάι συμμορφώθηκε παρόλο που αυξάνονταν οι οικονομικές ανησυχίες.

Καθώς η αναταραχή που ακολούθησε αυτές τις εξεγέρσεις ηρεμεί και οι ισλαμιστές χάνουν την επιρροή τους σε ολόκληρη την περιοχή, το Άμπου Ντάμπι μετατοπίζει πιο άνετα την εστίασή του. Στη Λιβύη, το στοίχημα των ΗΑΕ σε έναν υποστηριζόμενο από τη Ρωσία στρατηγό για την ανατροπή της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Τρίπολης δεν απέδωσε ποτέ. Ο πόλεμος της Υεμένης προκάλεσε διεθνή κριτική και, καθώς συνέχιζε, ανώτατοι αξιωματούχοι βρέθηκαν να πραγματοποιούν επαναλαμβανόμενες επισκέψεις στις οικογένειες των πεσόντων στρατιωτών στα λιγότερο εύπορα και αραιοκατοικημένα βόρεια εμιράτα. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα θα παραμείνουν στην άκρη εάν τέτοιες απειλές επανεμφανιστούν.

"Οι αντεπαναστάτες έχουν κερδίσει προς το παρόν, αλλά αν υπάρξει άλλη μια "Αραβική Άνοιξη 2.0" ή άλλες εξεγέρσεις, τα Εμιράτα θα είναι σταθερά στο πλευρό των αντεπαναστατών", δήλωσε ο Andreas Krieg, λέκτορας στο King's College στο Λονδίνο, σύμβουλος του Κατάρ. "Δεν έχουν αλλάξει σε αυτό το σκεπτικό".

Είναι η προσπάθεια της Σαουδικής Αραβίας να ανοίξει την οικονομία της και να εδραιωθεί ως βάση στη Μέση Ανατολή για πολυεθνικές εταιρείες, που ήρθε ως αφύπνιση. Με τη γεωγραφική του εμβέλεια, την πολιτική επιρροή και το αναξιοποίητο δυναμικό του, ο μεγαλύτερος εξαγωγέας πετρελαίου στον κόσμο είναι ένας επιβλητικός ανταγωνιστής.

Υπέρ των ΗΑΕ δρα το Ντουμπάι, το οποίο έχει ήδη καθιερωθεί ως τόπος επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Σε μια αποθήκη στην ελεύθερη ζώνη Jebel Ali του Ντουμπάι, ο Mehmet Sirin Akyuz επιθεωρεί κιβώτια με πάνες που κατασκευάζονται στη βάση της τουρκικής εταιρείας του στο Gaziantep και προορίζονται για επανεξαγωγή στην Αφρική. Στα 13 χρόνια που διαχειρίζεται την επιχείρηση του Ντουμπάι, δεν έχει επηρεαστεί ποτέ από περιφερειακές διαμάχες, συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας, κάτι που το αποκάλεσε δικαίωση της προσέγγισης του Ντουμπάι.

"Όπως φαίνεται η πολιτική αλλάζει, αλλά οι επιχειρήσεις είναι μακροπρόθεσμες", είπε. "Για εμάς, η σταθερότητα και η συνέχεια είναι τα πιο σημαντικά στοιχεία".

Πέτρος Κράνιας

Διαβάστε ακόμα:

* Από άσπονδοι εχθροί... εταίροι: Σειρά οικονομικών συμφωνιών υπέγραψαν Τουρκία - ΗΑΕ

* ΗΑΕ-Ιράν: Βήματα αποκλιμάκωσης της έντασης μεταξύ των δύο χωρών μέσω διπλωματίας

* Κοινοπραξία από τα ΗΑΕ θα χτίσει σταθμό παραγωγής ηλεκτρισμού στη Συρία

* Συρία: Πρώτη επίσκεψη του ΥΠΕΞ των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων από το 2011

* Αλλαγή κλίματος: Ο ΥΠΕΞ των ΗΑΕ συναντήθηκε με τον Μπασαρ αλ-Άσαντ