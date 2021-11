Οι ακόλουθοι του Μασκ στο twitter ψήφισαν να πουλήσει το 10% των μετοχών του στην Tesla

Με ένα τουίτ τo Σάββατο το βράδυ, ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla Έλον Μασκ ξεκίνησε μια δημοσκόπηση μέσω της οποίας έθεσε το ερώτημα στα 62,5 εκατομμύρια ακολούθους του στο Twitter εάν πρέπει να πουλήσει ποσοστό 10% των μετοχών που κατέχει στην εταιρεία ηλεκτρικών οχημάτων, ως μία απόδειξη ότι δεν χρησιμοποιεί την εταιρεία για να φοροδιαφεύγει.

Ο εκπληκτικός αριθμός των 3.519.252 χρηστών ψήφισαν στο poll του Μασκ, με το 58% εξ αυτών να ψηφίζουν υπέρ της πώλησης και 42% κατά.

Much is made lately of unrealized gains being a means of tax avoidance, so I propose selling 10% of my Tesla stock.



Do you support this?