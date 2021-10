Nέα NAVTEX στην κυπριακή ΑΟΖ για το Nautical Geo

Ξαναβγαίνει ανοικτά της Κύπρου το ερευνητικό σκάφος Nautical Geo, σε "ασφαλή περιοχή" νοτίως της Κύπρου, προκειμένου να συνεχίσει τις έρευνές του για τη μελέτη κατασκευής του αγωγού East Med, σύμφωνα με τον ιστότοπο philenews.com.

Με NAVTEX, που εκδόθηκε χθες βράδυ, αναγγέλλεται η διεξαγωγή ερευνών εντός της κυπριακής ΑΟΖ από τις 21 έως τις 23 Οκτωβρίου, στην περιοχή νοτιοανατολικά της Λεμεσού.

Σημειώνεται ότι το ερευνητικό σκάφος είχε παραμείνει επί μέρες στο αγκυροβόλιο της Λάρνακας, μετά την παρενόχληση που δέχθηκε από δυο τουρκικά πολεμικά σε απόσταση μόλις 22 ναυτικών μιλίων δυτικά των κυπριακών ακτών, με τον ισχυρισμό ότι η περιοχή αυτή ανήκει στην τουρκική υφαλοκρηπίδα.

Με την εν λόγω κίνηση η Λευκωσία "τεστάρει τα νερά", καθώς στην συγκεκριμένη περιοχή η Τουρκία δεν μπορεί να εγείρει ανάλογες αξιώσεις, παρόλο που η Άγκυρα, επικαλούμενη τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων, επιμένει να απαιτεί παρανόμως τον τερματισμό κάθε δραστηριότητας στην κυπριακή ΑΟΖ, θεωρώντας ότι για οποιανδήποτε ενέργεια θα πρέπει να υπάρχει η άδεια και η συγκατάθεση του ψευδοκράτους.

Η Navtex:

19 1000UTC OCT 2021

JRCC LARNACA/CYPRUS RADIO/5BA

NAV WRNG 354/21

S/V NAUTICAL GEO (MMSI:248082000) WILL EXECUTΕ SURVEY OPERATIONS WITHIN CYPRUS EEZ FROM 21 UNTIL 23 OCT 2021 IN AREA BOUNDED BY THE FOLLOWING COORDINATES:

34-41.000N, 033-14.500E

34-41.000N, 033-28.000E

34-12.500N, 033-18.500E

34-12.500N, 033-04.500E

ALL VESSELS ARE REQUESTED TO KEEP CLEAR DISTANCE 1,5 ΝΜ

FROM NAUTICAL GEO DUE TO RESTRICTED MANEUVERABILITY AND SAIL WITH CAUTION.

CANCEL THIS MSG ON 23 OCT 2021 23:59 UTC.