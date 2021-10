Ο Elon Musk... καλεσμένος-έκπληξη σε σύσκεψη στελεχών της Volkswagen

O Elon Musk έλαβε μέρος σε σύσκεψη δεκάδων στελεχών της Volkswagen ως καλεσμένος - έκπληξη και απευθύνθηκε σε περίπου 200 στελέχη της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας, με πρόσκληση μάλιστα του CEO της εταιρείας, Herbert Diess.

Η γερμανική εφημερίδα Handelsblatt ανέφερε την εμφάνιση του Musk μέσω βιντεοκλήσης το Σάββατο, ενώ αργότερα ο Diess την επιβεβαίωσε με αναρτήσεις του στο Twitter και στο LinkedIn.

With a new mindset & a revolution in our headquarter Wolfsburg we can succeed the new competition.Good meeting with 200 top managers in Alpbach. Big responsibility at a crucial point for our company. Thx for joining @ErinMeyerINSEAD & @elonmusk,we will visit you soon in Grünheide pic.twitter.com/dwYyXZnBT8