Σε υψηλό σχεδόν 10 ετών ο πληθωρισμός στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Αύγουστο

Στο υψηλότερο επίπεδο σχεδόν της δεκαετίας διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Αύγουστο, ενισχύοντας τις ενδείξεις πληθωριστικών πιέσεων καθώς η οικονομία παγκοσμίως ανακάμπτει από την πανδημία.

Οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν 3,2% σε ετήσια βάση τον Αύγουστο, σύμφωνα με τη στατιστική υπηρεσία.

Πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό πληθωρισμού από τον Μάρτιο του 2012 καθώς και πολύ υψηλότερο από τον στόχο της Τράπεζας της Αγγλίας για 2%.

Η άνοδος αποδίδεται στις υψηλότερες τιμές των εστιατορίων και ξενοδοχείων.

Η μηνιαία άνοδος του 1,2%, αποτελεί την υψηλότερη άνοδο από την έναρξη καταγραφής των στοιχείων, το 1997.

Οι εκτιμήσεις έκαναν λόγο για άνοδο 2,9% τον Αύγουστο.

"Μεγάλο μέρος της αύξησης είναι πιθανό να είναι προσωρινό καθώς οι τιμές σε εστιατόρια και καφέ το προηγούμενο έτος μειώθηκαν σημαντικά λόγω του προγράμματος Eat Out to Help Out, ενώ το τρέχον έτος οι τιμές αυξήθηκαν”, τόνισε ο στατιστικολόγος της ONS, Jonathan Athow.

"Ο υψηλότερος πληθωρισμός αναπόφευκτα θα εγείρει ερωτήματα για την Τράπεζα της Αγγλίας, αναφορικά με το timing της σύσφιξης της νομισματικής πολιτικής και της αύξησης των επιτοκίων για τον περιορισμό των πληθωριστικών κινδύνων”, ανέφερε ο επικεφαλής οικονομολόγος της KPMG UK, Yael Selfin.