Το "Τουρκικό Πεντάγωνο" είναι το νέο μεγαλεπήβολο σχέδιο του Ερντογάν

Η Τουρκία έχει ξεκινήσει την κατασκευή ενός γιγάντιου στρατιωτικού συγκροτήματος για το αμυντικό της προσωπικό που θα ονομάζεται "τουρκικό Πεντάγωνο" και όπως αντιλαμβάνονται όλοι θα είναι μία τουρκική αντιγραφή του αμερικανικού συγκροτήματος.

Στην τελετή θεμελίωσης της Δευτέρας, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είπε ότι το νέο συγκρότημα -που σε πρώτη φάση έχει ονομαστεί Crescent Star- θα "εμπνεύσει φόβο" στους εχθρούς της Τουρκίας.

Ο Ερντογάν είπε ότι το συγκρότημα θα εκτείνεται σε περίπου 12,6 εκατ. τετραγωνικά μέτρα -εσωτερικοί χώροι άνω των 800.000 τ.μ.- και θα φιλοξενεί έως και 15.000 άτομα προσωπικό, σύμφωνα με όσα μετέδωσαν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης όπως η Sabah.

Αντίθετα, το Πεντάγωνο των ΗΠΑ έχει λίγο πάνω από 600.000 τ.μ. χώρων γραφείων και ολόκληρη η επιφάνεια του Καπιτωλίου των ΗΠΑ θα μπορούσε να χωρέσει μέσα σε μία από τις πέντε γωνίες του Πενταγώνου, σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ.

Η μακέτα που παρουσιάστηκε για το συγκρότημα Crescent Star της Τουρκίας δείχνει μια παρόμοια δομή όπως το Πεντάγωνο, αλλά είναι επίσης διαμορφωμένο σύμφωνα με τη σημαία της Τουρκίας. Ένα γιγαντιαίο κτήριο σε σχήμα αστεριού αναμένεται να χρησιμεύσει ως χώρος έκθεσης και είσοδος στο συγκρότημα, ενώ ένα άλλο τεράστιο κτίριο σε σχήμα ημισελήνου περιβάλλει έναν εξωτερικό χώρο για τελετές, σύμφωνα με τη Sabah.

