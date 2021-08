Οι Ένοπλες Δυνάμεις της Τουρκίας άρχισαν να αποχωρούν από το Αφγανιστάν

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας δήλωσε ότι η εκκένωση των τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων από το Αφγανιστάν ξεκίνησε αφότου διάφορες επαφές, η τρέχουσα κατάσταση και οι συνθήκες αξιολογήθηκαν.

"Οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις επιστρέφουν στην πατρίδα μας με την υπερηφάνεια ότι εκπλήρωσαν επιτυχώς αυτό το έργο που τους ανατέθηκε. Το χάος στο αεροδρόμιο Χαμίντ Καρζάι τέλειωσε μετά την παρέμβαση στρατιωτών άλλων χωρών και οι δραστηριότητες ήλθαν εις πέρας εξασφαλίζοντας ασφάλεια στο αεροδρόμιο. Σε αυτή τη διαδικασία, 1.129 πολίτες εκκενώθηκαν με τα στρατιωτικά μας αεροσκάφη".

Oι Ταλιμπάν ζήτησαν νωρίτερα σήμερα από την Τουρκία τεχνική βοήθεια για τη λειτουργία του αεροδρομίου της Καμπούλ μετά την αναχώρηση των ξένων δυνάμεων, αλλά επέμεναν ότι ο τουρκικός στρατός θα πρέπει και αυτός να αποχωρήσει πλήρως μέχρι την προθεσμία της 31ης Αυγούστου.

Σε tweet του νωρίτερα, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν αποκάλυψε ότι επικοινώνησε με τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου "σχετικά με τις κοινές προσπάθειες για την εξασφάλιση μιας ασφαλούς και συντεταγμένης εκκένωσης από το Αφγανιστάν" και προσέθεσε πως θεωρεί ότι "η Τουρκία είναι σημαντικός σύμμαχος του ΝΑΤΟ και ανεκτίμητος εταίρος στην περιοχή".

I spoke with Turkish Foreign Minister @MevlutCavusoglu today about joint efforts to ensure a safe and orderly evacuation from Afghanistan. Turkey is an important NATO Ally and an invaluable partner in the region.