Κύπρος: Τηλεφωνική επικοινωνία Χριστοδουλίδη με τον Μπλίνκεν

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό ομόλογό του είχε ο υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου, Νίκος Χριστοδουλίδης.

"Σε τηλεφωνική επικοινωνία, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλίδης ευχαρίστησε τον Αμερικανό ομόλογό του Άντονι Μπλίνκεν για την σαφή και ξεκάθαρη δήλωσή του σχετικά με τις τελευταίες προκλητικές και παράνομες ενέργειες της Τουρκίας στα Βαρώσια, οι οποίες παραβιάζουν τα σχετικά ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών", αναφέρει το κυπριακό ΥΠΕΞ στο Twitter.

☎️ In telephone conversation, FM @Christodulides thanked @SecBlinken for his clear & unambiguous statement on the latest provocative & unlawful actions of #Turkey in relation to #Varosha, which violate the relevant @UN resolutions.

