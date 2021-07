Ερντογάν - Τατάρ: Ανοίγουν την κλειστή πόλη της Αμμοχώστου υπό τουρκοκυπριακή διοίκηση

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 10:59

Μια νέα διαπραγματευτική διαδικασία στο Κυπριακό μπορεί μόνο να αρχίσει ανάμεσα σε δύο κράτη, δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος, Ταγίπ Ερντογάν από τα κατεχόμενα. Δεν έχουμε άλλα 50 χρόνια για να σπαταλήσουμε για την Κύπρο, ανέφερε ο Τούρκος Πρόεδρος, προσθέτοντας πως οι τουρκικές προτάσεις για ειρηνική επίλυση του προβλήματος παραμένουν στο τραπέζι.

Στο πλαίσιο των ομιλιών για τους "εορτασμούς" της εισβολής", ανακοινώθηκε ακόμη το νέο στάδιο του ανοίγματος της κλειστής πόλης της Αμμοχώστου υπό τουρκοκυπριακή διοίκηση.

Ο Ερσίν Τατάρ ανακοίνωσε ότι ακολουθεί η άρση του στρατιωτικού καθεστώτος ενός τμήματος της πόλης, με την τροποποίηση του οποίου ανοίγει ο δρόμος για την ενεργή εμπλοκή της "Επιτροπής Ακίνητης Περιουσίας" στοεγχείρημα. Ο Ερντογάν χαιρέτισε την νέα απόφαση της τ/κ ηγεσίας.

LIVE: Turkey's President Erdogan speaks at the parade in Lefkosa



https://t.co/oq65OZDPkf