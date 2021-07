Τουρκία: Ο κεντρικός τραπεζίτης, ο Αλμπαιράκ και... η καθηγήτρια που έφτιαχνε διατριβές οικονομολόγων

Ο κυβερνήτης της κεντρικής τράπεζας της Τουρκίας Σαχάπ Καβτζίογλου βρίσκεται υπό έρευνα για λογοκλοπή από το πρώην πανεπιστήμιο του.

Το Πανεπιστήμιο του Μαρμαρά της Κωνσταντινούπολης διερευνά ισχυρισμούς ότι η διδακτορική διατριβή του Καβτζίογλου το 2003 σχετικά με προβληματικά δάνεια σε εμπορικές τράπεζες δανείστηκε ολόκληρα τμήματα μιας έκθεσης της κεντρικής τράπεζας χωρίς τις κατάλληλες αναφορές, ανέφερε το Bloomberg την Πέμπτη.

Η διατριβή είχε επιβλέπουσα καθηγήτρια την Ερισάχ Αριτζάν, η οποία είναι επί του παρόντος πρόεδρος του χρηματιστηρίου της Κωνσταντινούπολης και αναπληρώτρια πρόεδρος του κρατικού Ταμείου Επενδύσεων της Τουρκίας. Η Αριτζάν επέβλεψε επίσης τη διατριβή του Μπεράτ Αλμπαϊράκ, του γαμπρού του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και πρώην υπουργού Οικονομικών, καθώς και εκείνου του πρώην κυβερνήτη της κεντρικής τράπεζας Μουράτ Ουϊσάλ, ο οποίος αντιμετώπισε παρόμοιες κατηγορίες λογοκλοπής το 2019.

"Το ζήτημα διερευνάται σύμφωνα με την οδηγία της Επιτροπής Ηθικής Δημοσιεύσεων του Πανεπιστημίου του Μαρμαρά", δήλωσε ο Ομέρ Ακγκιράι, επικεφαλής του διοικητικού συμβουλίου, σε email, σύμφωνα με το Bloomberg. Η έρευνα ξεκίνησε αφότου η αριστερή εφημερίδα Birgün υπέβαλε αίτημα παροχής πληροφοριών στο κέντρο επικοινωνιών της Τουρκικής Προεδρίας, ανέφερε.

Ο Ερντογάν διόρισε τον Καβτζίογλου τον Μάρτιο. Πριν από το διορισμό του, ο κυβερνήτης έβλεπε με καλό μάτι τη θεωρία του Ερντογάν ότι τα υψηλότερα επιτόκια προκαλούν πληθωρισμό, μια άποψη που έρχεται σε αντίθεση με την παραδοσιακή οικονομική σκέψη. Έχει διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα από τον Μάρτιο καθώς αυξάνονται οι πληθωριστικές πιέσεις.

