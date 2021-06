Μ. Βρετανία: Παραμένει στην "πορτοκαλί" λίστα η Ελλάδα

Η Μάλτα και οι Βαλεαρίδες Νήσοι θα προστεθούν στην "πράσινη" λίστα της Μ. Βρετανίας με τα μέρη που είναι ασφαλή να επισκεφθεί κανείς χωρίς να απαιτείται καραντίνα κατά την επιστροφή, δήλωσε την Πέμπτη ο Βρετανός υπουργός Μεταφορών Γκραντ Σαπς.

"Έξι χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Τυνησίας και της Αϊτής, θα μπουν στην κόκκινη λίστα", ανέφερε ο Σαπς στο Twitter.

Η Ελλάδα παραμένει στην "πορτοκαλί" λίστα της Μ. Βρετανίας, με τον Σαπς να αναφέρει ότι οι Βρετανοί πολίτες που έχουν εμβολιαστεί πλήρως κατά της covid-19 δεν θα χρειάζεται να μπαίνουν σε καραντίνα όταν επιστρέφουν από "πορτοκαλί" χώρες, σύμφωνα με τα σχέδια της κυβέρνησης που θα εξηγηθούν λεπτομερώς τον επόμενο μήνα.

We’re adding Malta to the Govt green list 🟢



We’re also adding Madeira, the Balearic Islands, several UK Overseas Territories and Caribbean Islands (including Barbados) to the green list and green watchlist.



Israel & Jerusalem are also added to the green watchlist.