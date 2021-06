Τουρκικά δημοσιεύματα: "Η νέα Navtex είναι απάντηση της Τουρκίας στην Ελλάδα"

Άμεσα ο τουρκικός μηχανισμός τέθηκε σε κίνηση και με δημοσίευμά της η φιλοκυβερνητική εφημερίδα Yeni Şafak, δίνει την τουρκική άποψη της απόφασης για έκδοση Navtex. Ουσιαστικά η Τουρκία αποχωρεί από τα συμφωνηθέντα στο Μνημόνιο Παπούλια - Γιλμάζ, που υπεγράφη το 1988, κατηγορώντας την Ελλάδα ότι το έχει πράξει ήδη από την πλευρά της.

Με NAVTEX που εξέδωσε το βράδυ της Τρίτης αναγγέλλει τη χρονική επέκταση των τριών Navtex με τις οποίες είχε δεσμεύσει μεγάλες περιοχές στο Κέντρο του Αιγαίου για όλη την περίοδο του καλοκαιριού, όταν κανονικά υπάρχει η υποχρέωση αποφυγής διεξαγωγής ασκήσεων σε διεθνή ύδατα.

Η νέα NAVTEX:

TURNHOS N/W : 0537/21 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 22-06-2021 11:32)

TURNHOS N/W : 0537/21

1) NAVIGATIONAL WARNINGS IN FORCE AS OF 22 JUN 21 AT 0600Z;

2017 SERIES : 0823, 0824.

2018 SERIES : 0857, 0980.

2019 SERIES: 0380, 1043.

2020 SERIES : 0285, 0390, 0489 ,0490, 0505, 0580, 0668, 0669, 1010, 1092, 1114, 1373, 1488, 1557, 1622, 1631.

2021 SERIES : 0048, 0049, 0050, 0083, 0113, 0140, 0155, 0244, 0257, 0369, 0370, 0394, 0395, 0411, 0412, 0424, 0459, 0476, 0483, 0488, 0497, 0509, 0511, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519, 0520, 0521, 0524, 0525, 0526, 0529, 0531, 0532, 0534, 0535, 0536.

2) ONLY THOSE LESS THAN 6 WEEKS OLD ARE BROADCASTED ON NAVTEX STATIONS.

3) ALL NAVIGATIONAL WARNINGS IN FORCE ARE AVAILABLE ON THE WEBSITES WWW.SHODB.GOV.TR AND WWW.KIYIEMNIYETI.GOV.TR.

4) NAVIGATIONAL WARNINGS ARE ALSO PUBLISHED IN CHAPTER 3 OF WEEKLY NOTICES TO MARINERS BULLETIN.

5) CANCEL THIS MESSAGE 290600Z JUN 21.

Το Μνημόνιο Παπούλια - Γιλμάζ προέβλεπε την αποφυγή ασκήσεων το διάστημα 15 Ιουνίου έως 15 Σεπτεμβρίου κι έτσι η Τουρκία, με τις προηγούμενες Navtex είχε δεσμεύσει, ως συνήθως, τρεις μεγάλες περιοχές στη μέση του Κεντρικού και Βόρειου Αιγαίου από τις 15 Ιανουαρίου 2021 και μέχρι τις 14 Ιουνίου και κατόπιν από τις 16 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021.

Με τις νέες τουρκικές NAVTEX, η Τουρκία, μέσω του υδρογραφικού σταθμού της Αττάλειας, ανακοινώνει ότι οι περιοχές δεσμεύονται από τις 15 Ιουνίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021 για ασκήσεις με πραγματικά πυρά από την ανατολή του ηλίου, μέχρι τη δύση του ηλίου και εξαιρούνται τα Σαββατοκύριακα και οι εθνικές εορτές, ενώ αναφέρονται συγκεκριμένες ημερομηνίες αποχής από τις ασκήσεις (21 Ιουνίου, 15 Αυγούστου, 28 Οκτωβρίου, 21 Νοεμβρίου, 24 Δεκεμβρίου, 25 Δεκεμβρίου και 31 Δεκεμβρίου).

Αυτό αποτελεί παραβίαση του συμφώνου, κάτι που είχε ήδη ξεκάθαρα προαναγγήλει ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ο οποίος κατηγόρησε την Αθήνα ότι παραβιάζει τις συμφωνίες και εκδίδει NAVTEX και ΝΟΤΑΜ, βάζοντας στο κάδρο και την απαίτηση περί αποστρατιωτικοποίησης των νησιών.

Ως κύρια "γραμμή" της Άγκυρας είναι το γεγονός πως η περιοχή μεταξύ των 6-10 ν.μ. δεν είναι ελληνικός εναέριος χώρος, αλλά διεθνής, ενώ παράλληλα αμφισβητεί την αρμοδιότητα των ελληνικών αρχών να εκδίδουν NAVTEX και ΝΟΤΑΜ μέχρι σχεδόν το μέσο του Αιγαίου. Έτσι, κάθε ελληνική άσκηση που δεσμεύει τις εν λόγω εναέριες περιοχές χαρακτηρίζεται "πρόκληση" από την Άγκυρα.

Νωρίτερα, το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας, κατά την έκδοση των Navtex δήλωσε πως η Ελλάδα, "η οποία δεν συμμορφώθηκε με το Μνημόνιο Συμφωνίας που υπεγράφη στην Αθήνα με την Τουρκία, κήρυξε περιοχή στρατιωτικής εκπαίδευσης στα διεθνή ύδατα του Αιγαίου για άσκηση κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου, αντίθετα με τη συμφωνία. Κατόπιν τούτου, στο πλαίσιο της αμοιβαιότητας, η Τουρκία ανακοίνωσε περιοχές εκπαίδευσης στα διεθνή ύδατα του Αιγαίου Πελάγους με NAVTEX που εξέδωσε με ημερομηνία 22 Ιουνίου".

Με δημοσίευμά της η Yeni Şafak κάνει λόγο για απάντηση της Τουρκίας στις προκλητικές οδηγίες προς ναυτιλωμένους των Αθηνών και, κάνοντας το άσπρο μαύρο μεταδίδει: "Λαμβάνοντας υπόψη την περίοδο του Μορατόριουμ που καθιερώθηκε από το Μνημόνιο Συνεργασίας του 1988, η Τουρκία δεν προγραμμάτισε στρατιωτικές ασκήσεις στα διεθνή ύδατα του Αιγαίου Πελάγους μεταξύ 15 Ιουνίου και 15 Σεπτεμβρίου κατά τον προγραμματισμό δραστηριοτήτων εκπαίδευσης-κατάρτισης του 2021. Η Ελλάδα, από την άλλη πλευρά, δεν συμμορφώθηκε με τη συμφωνία και κήρυξε έναν τομέα εκπαίδευσης - πρακτικής για το τρέχον έτος, συμπεριλαμβανομένης της περιόδου που καθορίστηκε από το Μορατόριουμ".

"Παρά τη στάση της Τουρκίας και τις διπλωματικές πρωτοβουλίες, η Ελλάδα δεν συμμορφώθηκε με το Μορατόριουμ. Για την Τουρκία, η οποία ακολουθεί στενά τις πρακτικές της Ελλάδας που παραβιάζει το Μορατόριουμ, κατέστη αναγκαίο να ανταποκριθεί στο ίδιο στο πλαίσιο της αμοιβαιότητας. Στη συνέχεια, με τις ανακοινώσεις NAVTEX στις 22 Ιουνίου 2021, ανακοινώθηκαν χώροι στρατιωτικών ασκήσεων στα διεθνή ύδατα του Αιγαίου", γράφει η Yeni Şafak.