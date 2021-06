Ρωσικά προειδοποιητικά πυρά κατά βρετανικού αντιτορπιλικού στη Μαύρη Θάλασσα - Διαψεύδει το Λονδίνο

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 15.32

Ρωσικό στρατιωτικό πλοίο έριξε προειδοποιητικά πυρά κατά του αντιτορπιλικού HMS Defender του βρετανικού Βασιλικού Ναυτικού, αφού εισήλθε σε ρωσικά χωρικά ύδατα στη Μαύρη Θάλασσα, όπως μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο Ria Novosti, περιστατικό που διαψεύδει ωστόσο το Λονδίνο

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ρωσικού Υπουργείου Άμυνας "στις 11:53 (τοπική ώρα), στις 23 Ιουνίου, ενεργώντας στο βορειοδυτικό τμήμα της Μαύρης Θάλασσας, παραβίασε τα κρατικά σύνορα της Ρωσικής Ομοσπονδίας και εισήλθε στα χωρικά ύδατα στην περιοχή του ακρωτηρίου Φιολέντ, έχοντας διανύσει 3 χιλιόμετρα και έλαβε προειδοποίηση για χρήση όπλων σε περίπτωση παραβίασης των συνόρων, αλλά το πλήρωμα δεν αντέδρασε".

Στις 12:06 και 12:08 το ρωσικό πλοίο άνοιξε προειδοποιητικό πυρ. Μετά από άλλα εννέα λεπτά, ένα ρωσικό βομβαρδιστικό Su-24M έριξε τέσσερις βόμβες στην πορεία του βρετανικού αντιτορπιλικού ως προειδοποίηση.

Στις 12:23 το βρετανικό πλοίο αποχώρησε από τα ρωσικά χωρικά ύδατα.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε επίσης ότι στο υπουργείο εκλήθη ο Βρετανός στρατιωτικός ακόλουθος αρμόδιος για ζητήματα άμυνας που υπηρετεί στην βρετανική πρεσβεία στην Μόσχα.

Σύμφωνα με το Ria, το βρετανικό αντιτορπιλικό HMS Defender και μια ολλανδική φρεγάτα είχαν εισέλθει στη Μαύρη Θάλασσα στις 14 Ιουνίου, ενώ και ένα αμερικανικό αντιτορπιλικό είχε επίσης εισέλθει την προηγούμενη ημέρα.

Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων της Ρωσίας Valery Gerasimov, είχε δηλώσει στη διάσκεψη της Μόσχας για τη διεθνή ασφάλεια ότι τα πλοία του ΝΑΤΟ οργανώνουν τακτικά προκλήσεις στα ύδατα της Μαύρης και της Βαλτικής Θάλασσας. Είχε τονίσει ότι αυτό μπορεί να οδηγήσει σε "θερμά" περιστατικά και δεν βοηθά στη μείωση των εντάσεων.

Το περιστατικό στη Μαύρη Θάλασσα διέψευσε ωστόσο το Λονδίνο, με το βρετανικό Υπουργείο Άμυνας να ανακοινώνει ότι δεν έπεσαν ρωσικές προειδοποιητικές βολές εναντίον πλοίου του βρετανικού πολεμικού ναυτικού ούτε βόμβες στην πορεία του.

"Πιστεύουμε ότι οι Ρώσοι πραγματοποιούσαν άσκηση στη Μαύρη Θάλασσα και προειδοποίησαν εκ των προτέρων τη θαλάσσια κοινότητα για τη δραστηριότητά τους", ανέφερε το βρετανικό υπουργείο Άμυνας σε ανακοίνωσή του στο Twitter.

"Κανένας πυροβολισμός δεν κατευθύνθηκε προς το HMS Defender και δεν αναγνωρίζουμε τον ισχυρισμό ότι έπεσαν βόμβες στην πορεία του", επισημαίνεται.

No warning shots have been fired at HMS Defender.



The Royal Navy ship is conducting innocent passage through Ukrainian territorial waters in accordance with international law.