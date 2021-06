Ο Έλον Μασκ βάζει πωλητήριο και στο τελευταίο του σπίτι

Την απόφασή του να πουλήσει και το τελευταίο σπίτι που έχει στην ιδιοκτησία του ανακοίνωσε ο Έλον Μασκ, μία εβδομάδα μετά το δημοσίευμα της ProPublica που ανέφερε ότι ο ίδιος αλλά και άλλοι δισεκατομμυριούχοι πληρώνουν μηδενικούς ή ελάχιστους φόρους στο αμερικανικό κράτος.

Νωρίτερα μες στον μήνα, ο CEO της Tesla είχε γράψει στο Twitter ότι έχει στην ιδιοκτησία του μόνο ένα σπίτι, στο Σαν Φρανσίσκο, το οποίο νοικιάζει για εκδηλώσεις.

Πριν από λίγες ώρες, ο Έλον Μασκ επανήλθε στο θέμα: "Αποφάσισα να πουλήσω το τελευταίο μου σπίτι. Απλά πρέπει να πάει σε μια μεγάλη οικογένεια που θα ζήσει εκεί. Είναι ένα ξεχωριστό μέρος".

Decided to sell my last remaining house. Just needs to go to a large family who will live there. It’s a special place.